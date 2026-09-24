San Giovanni Suergiu, tre anni di Progetto Giovani: in piazza IV Novembre il concerto del rapper Praci

Sabato 3 ottobre, alle 21.30, piazza IV Novembre a San Giovanni Suergiu ospita il concerto del rapper Praci. L'evento musicale, aperto dal set del dj Lester, segna la conclusione dei primi tre anni del "Progetto Giovani", programma promosso dall'amministrazione comunale in ambito di politiche giovanili.

L'iniziativa è affidata alla gestione della Cooperativa Sociale Millepiedi e coordinata dal sociologo Chicco Angius. Il percorso si è articolato su tre direttrici: supporto psicologico, orientamento al futuro e l'attivazione di uno Spazio Creativo permanente, all'interno del quale sono stati realizzati podcast e laboratori di produzione musicale.

L'evento di sabato è organizzato in collaborazione con la Proloco, con il progetto sovraregionale per adolescenti "DesTEENazione" e con la Consulta Giovanile locale, realtà che ha ideato il contest musicale "Fire Sound".

Sui traguardi raggiunti interviene l'assessore alle Politiche sociali, Alessandra Manca: “Con il Progetto Giovani abbiamo scelto di investire concretamente sui ragazzi e sui giovani, mettendoli al centro dell’azione dell’Amministrazione. La sperimentazione si conclude, ma non termina qui il nostro impegno: ascoltare, coinvolgere e costruire con loro nuove opportunità significa investire nel futuro della nostra comunità.”

La serata porterà sul palco le sonorità urban e trap proposte da Lester, fondatore della realtà Hepta Events, e l'esibizione di Praci.

Sull'approccio seguito dal Comune interviene la sindaca Elvira Usai: “Le strade confortevoli e rassicuranti non conducono da nessuna parte, non fanno crescere e spesso fanno perdere il senso del viaggio. Abbiamo sperimentato, ci siamo messi in discussione: il futuro appartiene a chi ha il coraggio di cambiare”.