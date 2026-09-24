Dolianova, 204 richieste di passaporto all'ufficio postale: primo posto nel Sud Sardegna

L'ufficio postale di via Emilio Lussu a Dolianova ha superato quota 200 passaporti richiesti dall'attivazione del servizio. Con 204 pratiche inoltrate al 3 settembre, la sede del Parteolla si posiziona al primo posto nella Sardegna Meridionale tra i comuni al di sotto dei 15mila abitanti. Seguono nella graduatoria territoriale Guspini con 198 richieste e Sanluri con 176.

La procedura richiede la prenotazione dell'appuntamento tramite il sito web di Poste Italiane o l'applicazione dedicata per gli uffici abilitati da remoto. Nelle altre sedi del territorio è sufficiente presentarsi allo sportello muniti di un documento di identità valido, il codice fiscale e due fotografie. L'operatore si occupa dell'acquisizione dell'impronta digitale sul posto. Le spese previste dal Ministero ammontano a 42,50 euro per il bollettino e 73,50 euro per la marca da bollo, a cui si aggiunge il costo del servizio postale.

L'erogazione del documento rientra nel progetto Polis, che nella Sardegna Meridionale ha registrato finora la ristrutturazione di 100 uffici postali. Il completamento delle 113 sedi operative previste nei comuni sotto i 15mila abitanti è programmato entro la fine dell'anno. Negli uffici abilitati l'utenza può richiedere anche i certificati anagrafici e i documenti Inps, tra i quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello OBIS M.