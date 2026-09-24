Roma, il Parlamento ucraino conferisce un'onorificenza al deputato Ugo Cappellacci

Il deputato Ugo Cappellacci ha ricevuto un'onorificenza dalla Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino. Il vicepresidente dell'Assemblea, Oleksandr Kornyienko, gli ha consegnato una medaglia e un certificato, siglato dal presidente Ruslan Stefancuk, “per gli straordinari risultati conseguiti a favore del popolo ucraino”.

Il riconoscimento è legato alle missioni umanitarie promosse da Cappellacci all’inizio del conflitto, in qualità di presidente della Sezione Ucraina dell’Unione Interparlamentare, che hanno consentito di allontanare dallo scenario di guerra centinaia di bambini. Il premio certifica inoltre l'impegno istituzionale e le continue relazioni sviluppate tra i parlamentari di Roma e di Kiev, affiancate da ulteriori missioni politiche in territorio ucraino.

Ricevendo l'onorificenza, Cappellacci ha espresso “profonda gratitudine”, rivolgendo un pensiero alle persone incontrate negli anni, ai legami costruiti e “al coraggio di un popolo che continua a difendere la propria libertà e il proprio futuro. Essere considerato un amico dell’Ucraina è per me motivo di grande orgoglio e, ancora di più, di responsabilità”.