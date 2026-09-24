Sassari, sabato a Rizzeddu il convegno Asl sulle cure palliative e la terapia del dolore

Sabato 26 settembre, a partire dalle ore 9, la sala conferenze della palazzina H del Complesso sanitario di Rizzeddu ospiterà il convegno "Cure palliative finalmente al centro dell’attenzione: La cura che non abbandona". L'evento è organizzato dalla Struttura complessa di Anestesia Territoriale e Cure Palliative dell'Asl di Sassari in collaborazione con l’Associazione di Oncologia Mariangela Pinna Odv e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

L'incontro intende riunire i professionisti sanitari per un confronto dedicato alle cure palliative, alla terapia del dolore e alle cure simultanee, focalizzandosi sulla continuità assistenziale e sulla presa in carico globale della persona.

La direttrice della struttura organizzatrice e presidente del convegno, Vanna Chessa, delinea i presupposti dell'iniziativa: “Il convegno nasce dalla necessità di affrontare la crescente complessità dei bisogni dei pazienti affetti da patologie croniche evolutive e oncologiche, ponendo al centro non soltanto il controllo dei sintomi, ma anche gli aspetti psicologici, sociali e spirituali della malattia. L’integrazione precoce delle cure palliative con i trattamenti attivi viene presentata come uno degli strumenti attraverso cui garantire una maggiore continuità nel percorso assistenziale e una migliore qualità di vita per il paziente e per i caregiver”.

Il programma prevede a metà mattina la lettura magistrale di Sebastiano Mercadante, primario del reparto di terapia del dolore dell'ospedale La Maddalena di Palermo, il quale affronterà il tema della rotazione degli oppiacei per la gestione del dolore difficile.

Sull'approccio ai percorsi assistenziali interviene il direttore generale dell'Asl di Sassari, Antonio Lorenzo Spano: “Al centro resta una concezione della cura che accompagna la persona lungo tutto il percorso della malattia, con una sempre maggiore attenzione alla qualità della vita, alla dignità del paziente e della famiglia e all’appropriatezza degli interventi”.