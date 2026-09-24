Cagliari, erogazione idrica sospesa il 25 settembre per lavori Abbanoa

Venerdì 25 settembre i tecnici di Abbanoa sospenderanno l'erogazione dell'acqua a Cagliari, dalle 8.30 alle 16.30, per eseguire un intervento di manutenzione legato ai cantieri della metropolitana di superficie. Lo stop idrico interesserà le utenze situate in via Sonnino, via Pirastu, viale Diaz e viale Colombo.
La società precisa che, al momento del ripristino del servizio, potrebbero registrarsi temporanei fenomeni di torbidità dell'acqua. Il personale opererà sulla rete per ristabilire le regolari condizioni di flusso.