Alghero, San Michele: musica algherese e concerto della Banda Dalerci alla Banchina Dogana

La Banchina Dogana del porto turistico ospita gli eventi conclusivi del Sant Miquel Festival, in occasione dei festeggiamenti per il patrono di Alghero.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 28 settembre alle 18 con "Sons de l’Alguer Nova – L’Alguer encontra Catalunya". La serata riunisce ventuno artisti locali e quattro musicisti catalani. Si alterneranno sul palco Enrico Ceravola, Claudia Crabuzza, Gionta i Riccardo, il Davide Casu quintet, lo Yasmin Bradi duo, l'Eleonora Peana trio, l'Arbre del Peix quintet e Lo maquini trio, insieme al cantautore valenciano Pau Alabajos in quartetto.

Martedì 29 settembre, a seguito della Santa Messa pontificale celebrata dal Vescovo, l'area portuale farà da cornice, a partire dalle 20.45, al Gran Concerto della Banda Musicale A. Dalerci. Il repertorio comprende le firme di Galante, Pusceddu, Sousa, Morricone, Hurwitz, Mozart, Puccini e Offenbach. Ad affiancare la formazione bandistica ci saranno due soprani, solisti al violino e al violoncello e una musicista ungherese.

"Il Sant Miquel Festival si chiude guardando in più direzioni: alla vitalità della nostra musica contemporanea e alle nostre radici più profonde – sottolinea il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu –. Il dialogo con la Catalogna e il concerto dedicato a San Michele raccontano, attraverso la musica, una città capace di custodire la propria identità e allo stesso tempo di aprirsi al mondo".