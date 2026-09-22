Sicurezza urbana: otto Comuni dell'Oristanese candidati ai fondi statali per la videosorveglianza

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Oristano, presieduto dal prefetto Paolo Corritore, ha approvato i progetti per il potenziamento degli impianti di videosorveglianza presentati dai Comuni di San Nicolò d’Arcidano e Zeddiani. Il via libera consente alle due amministrazioni di concorrere ai finanziamenti che il Ministero dell'Interno destina annualmente alla sicurezza urbana.

Alla riunione hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di polizia, il delegato della Zona Telecomunicazioni della Sardegna in collegamento telematico e i sindaci dei due centri. Durante la seduta sono stati sottoscritti i “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, con cui sono state individuate le aree maggiormente esposte a reati predatori e criminalità diffusa destinate all'installazione delle nuove telecamere.

Le richieste di San Nicolò d’Arcidano e Zeddiani si aggiungono a quelle deliberate la scorsa settimana per i Comuni di Arborea, Mogoro, Ollastra, Palmas Arborea, Siamanna e Terralba, portando a otto il totale provinciale. La documentazione completa sarà inoltrata dalla Prefettura di Oristano al Ministero dell'Interno per la valutazione da parte dell'apposita commissione. Il prefetto Corritore ha espresso soddisfazione per l'impegno delle amministrazioni locali, evidenziando il ruolo dell'investimento per la sicurezza del territorio e per la tutela della popolazione.