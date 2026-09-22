Operazione Strade Sicure: l'assessore Sanna (Lega) chiede l'inclusione di Olbia

L'assessore della Lega al Comune di Olbia, Vanni Sanna, ha richiesto l'inserimento del capoluogo nell'operazione Strade Sicure. L'istanza si inquadra all'interno del piano di potenziamento della misura di sicurezza promosso dal partito a livello nazionale.

Sulle ragioni della richiesta territoriale, l'esponente della giunta precisa: “La sicurezza urbana è una priorità e Olbia deve poter contare su una presenza dello Stato adeguata alle esigenze del territorio. Per questo chiediamo che anche il nostro capoluogo venga incluso nell’operazione Strade Sicure, nell’ambito del piano di estensione e potenziamento proposto dalla Lega, che prevede di portare da 6.800 a 10mila i militari impegnati sul territorio nazionale”.

L'iniziativa politica sarà a breve al vaglio delle aule parlamentari. Sull'iter della proposta e sulle ricadute operative per la città, Sanna aggiunge: “La Lega ha presentato una risoluzione in Commissione Difesa alla Camera, che sarà votata nei prossimi giorni in Parlamento. L’impiego dei militari può affiancare il lavoro quotidiano di Polizia e Carabinieri, garantendo un supporto aggiuntivo nelle attività di controllo e presidio delle aree più sensibili. Per Olbia significherebbe poter contare su un presidio aggiuntivo nelle strade, nelle piazze, nelle stazioni e negli altri luoghi maggiormente frequentati. Un’opportunità concreta per rafforzare la sicurezza e dare maggiore tranquillità ai cittadini”.