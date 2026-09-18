Posada, dal 20 al 30 settembre i festeggiamenti per Santu Migalli

A Posada dieci giorni di appuntamenti religiosi e civili per la festa di Santu Migalli. Le celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo, organizzate dal Comitato formato dalle leve del 1956, 1966 e 1976, si svolgeranno dal 20 al 30 settembre.

Il calendario religioso si apre domenica 20 settembre con la Novena, che andrà avanti fino a martedì 29, scandita ogni giorno dal Rosario alle 17:30 e dalla Messa alle 18. Venerdì 25 settembre si terrà la Giornata della Sofferenza, con l'unzione durante la funzione pomeridiana. Il momento centrale è fissato per domenica 27 settembre alle 11 con la Messa solenne, alla presenza delle autorità civili e militari, in concomitanza con il patronato del Santo sulla Polizia di Stato, sui paracadutisti e sulle forze armate. Il programma liturgico si chiuderà mercoledì 30 settembre con la Giornata del Ringraziamento, caratterizzata dal consueto orario pomeridiano per Rosario e Messa.

Il programma civile prevede per sabato 26 settembre, alle 20, una cena offerta dal Comitato seguita dall'esibizione dell'organettista Andrea Marongiu e della Hultia Live Band. Domenica 27 settembre, alle 13, è in programma il pranzo comunitario, accompagnato nel pomeriggio dalla musica di Gimy Sound con Giovanni Satta e, nuovamente, da Andrea Marongiu.

A margine del programma, gli organizzatori rivolgono un appello alla cittadinanza: «Invitiamo tutti i fedeli e l’intera comunità a vivere insieme questi giorni di festa – dichiara il Comitato Festa San Michele Arcangelo 2026 – partecipando alle celebrazioni religiose e ai momenti di convivialità. È un’occasione per rinnovare la devozione al Santo, custodire le nostre tradizioni e rafforzare i legami che uniscono la comunità di Posada».