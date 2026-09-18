Find 44, a Cagliari il Festival Internazionale Nuova Danza: dal 19 settembre appuntamenti diffusi in città

Prende il via il 19 settembre la quarantaquattresima edizione di Find - Festival internazionale nuova danza. Fino al 31 ottobre Cagliari ospiterà un calendario di appuntamenti tra grandi nomi internazionali, compagnie italiane, prime assolute e performance diffuse sul territorio.

Organizzato da Maya Inc con la direzione artistica di Cristiana Camba, il festival porta quest'anno il tema “Soglie: ogni corpo è una frontiera; ogni danza, un passaggio”. Il programma coinvolge vari spazi cittadini: il Bastione Saint Remy, Sa Manifattura, il Teatro Carmen Melis, il Teatro Adriano, il Giardino sotto le Mura, gli autobus del CTM e le vetrine dei negozi del centro storico. Alcuni eventi si terranno anche al Parco Parodi di Quartu Sant’Elena.

L'inaugurazione di sabato 19 settembre, al Bastione Saint Remy, è affidata alle compagnie Fabla Collective (Slovenia) con "Do birds dream of flying?" ed Eyas Dance Project (Spagna) con "Oru & Kreya".

Il cartellone internazionale ospita, tra gli altri, il CCN Du Havre Normandie – Le Phare con la coreografia "YËS" (3 ottobre); la compagnia Dernière Minute / Pierre Rigal con la prima nazionale di "Bataille" (24 ottobre); e Marco Da Silva Ferreira / Oases – CCN de Caen en Normandie con "Fantasie Minor" (16 ottobre).

La programmazione italiana vede la presenza di Virgilio Sieni, che il 7 ottobre porta in scena "Ma a che serve la luce? / Le Ceneri di Gramsci", tratto dall'opera di Pier Paolo Pasolini. A seguire la compagnia Dewey Dell con "Le Sacre du Primtemps" (25 settembre), DanceHauspiù CNPD, ResExtensa Dance Company e la milanese Lost Movement. Nutrita anche la partecipazione sarda: il Balletto di Sardegna / CRID presenterà in prima assoluta "Biography of a life I never lived" (2 ottobre) e "Crash test" (3 ottobre), con ulteriori spettacoli affidati ad Amorphe, Il Crogiuolo e L’Effimero Meraviglioso.

Il festival porta le esibizioni anche fuori dai teatri. Il Balletto di Sardegna firmerà le sezioni "Dancelines" (23, 24, 25 e 26 settembre), con performance a bordo degli autobus urbani, e "Showindows" (dal 28 settembre al 1 ottobre), con esibizioni in simultanea all'interno delle vetrine dei negozi. Spazio anche alla videodanza con "Breaking 8" e il progetto "Inner 2.0_" di Ivonne Bello a Sa Manifattura (31 ottobre).

Completano il programma i momenti musicali "Solos" e "Preludi" al Teatro Carmen Melis, le sezioni dedicate ai coreografi emergenti tramite le residenze artistiche ("Finder", "Residance XL", "IndipenDanse", "Serata Explo"), le masterclass presso la Scuola di danza “Assunta Pittaluga” e la sezione "FIND Ragazzi" rivolta alle scuole e alle famiglie.