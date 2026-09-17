Castelsardo, locale senza norme antincendio: Polizia e Vigili del Fuoco fermano una serata

La Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Sassari e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale hanno bloccato una serata di intrattenimento in un locale pubblico di Castelsardo. Durante un'ispezione preventiva, l'esercizio è risultato sprovvisto del titolo abilitativo per la sicurezza antincendio.

L'intervento è scattato nei giorni scorsi, prima dell'inizio di un evento che prevedeva la partecipazione di centinaia di giovani. L'assenza della documentazione obbligatoria ha impedito lo svolgimento della manifestazione.

L'operazione rientra in una più ampia rete di controlli portata avanti dalla Polizia, dai Vigili del Fuoco e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro. L'obiettivo delle ispezioni è verificare il rispetto dei requisiti normativi e strutturali nei locali di pubblico spettacolo. L'attività preventiva punta a tutelare l'incolumità dei presenti nelle situazioni di forte affluenza giovanile, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca registrati a Crans-Montana.