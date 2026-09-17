Lavori Enas sull'acquedotto a Castelsardo: interruzioni idriche a Sassari e disagi nel Nord Ovest

Venerdì 18 settembre l'Enas eseguirà interventi di riparazione lungo l'acquedotto Coghinas 2 nel territorio di Castelsardo. I lavori, della durata di dodici ore dalle 8 alle 20, interesseranno la linea di acqua grezza che alimenta i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale a Sassari e di Monte Agnese ad Alghero. Durante l'apertura del cantiere, i due impianti riceveranno la risorsa idrica esclusivamente dalla vasca di compenso di Truncu Reale e dalla traversa Crucca.

Abbanoa ha predisposto un piano di distribuzione che prevede l'interruzione dell'erogazione in diverse aree. A Sassari, le utenze servite dal serbatoio di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, Santa Maria di Pisa, Latte Dolce, Porcellana, Zona Ospedali e Piandanna) resteranno senz'acqua dalle 15 alle 23. Per le zone alimentate dal serbatoio di via Milano (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello Medio, Sassari 2, Monte Furru e Badde Pedrosa) è programmata una sospensione notturna dalle 22 di venerdì alle 7 di sabato 19 settembre. Nessuna variazione per il resto della città.

A Stintino centro e ad Alghero il servizio pioverà dalle scorte dei serbatoi comunali e dalle forniture residue garantite da Enas, ma la società segnala la possibilità di cali di pressione o temporanee mancanze d'acqua tra le 15 e le 23. Nelle borgate stintinesi di Pozzo San Nicola e nell'agro l'erogazione sarà invece interrotta dalle 12 alle 23. Nessun disservizio a Porto Torres, approvvigionata regolarmente dai pozzi di Li Pidriazzi.

I tempi per il ripristino del servizio potranno subire variazioni di due o tre ore in base all'altimetria delle singole utenze e alla posizione terminale nella rete. Alla ripresa dell'erogazione sono possibili fenomeni transitori di torbidità dell'acqua, causati dallo svuotamento e dal successivo riempimento delle condotte. Per eventuali anomalie è attivo il numero verde Abbanoa 800.022.040.