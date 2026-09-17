Sla, telemedicina e assistenza domiciliare: in Sardegna arriva il servizio Ovunque Vicini

In Sardegna circa 155 persone convivono con la Sclerosi Laterale Amiotrofica. In occasione della diciannovesima Giornata Nazionale SLA, l'associazione AISLA promuove nell'Isola il servizio "Ovunque Vicini", un'infrastruttura digitale pensata per garantire continuità assistenziale direttamente a domicilio, riducendo la necessità di trasferimenti verso i centri clinici.

Il progetto poggia sulla piattaforma ISA, attraverso la quale i pazienti e i loro caregiver possono inoltrare richieste di natura clinica o socioassistenziale, condividere dati e accedere alle televisite. La Centrale Operativa risponde tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 20, assicurando l'avvio del triage entro quattro ore negli orari di attività. Il servizio, sviluppato in partenariato con Fondazione Serena – Centri Clinici NeMO e sostenuto da fondi governativi e privati, è gratuito per le persone con SLA associate ad AISLA.

Le attività di sensibilizzazione partono venerdì 18 settembre da Nuoro, dove la Casa della Salute della ASL e il Palazzo della Provincia verranno illuminati di verde per la campagna nazionale.

A definire l'impatto del nuovo strumento sul territorio è Rosa Maria Puligheddu, referente AISLA per Nuoro e provincia: «In Sardegna le famiglie non si tirano indietro. Si stringono intorno alla persona, riorganizzano la casa e imparano ad affrontare bisogni sempre nuovi. Ma questa forza non deve trasformarsi in solitudine. Poter raggiungere un’équipe specializzata senza affrontare ogni volta un viaggio significa avere più sicurezza, risposte più rapide e qualcuno con cui condividere le decisioni. Questo percorso affianca il servizio di telemedicina attivo dal 2024 presso la ASL di Nuoro, contribuendo a portare la presa in carico più vicino alle persone e alle loro famiglie. Ovunque Vicini permette alla casa di restare il luogo della vita e degli affetti, senza lasciare alla famiglia il compito di diventare da sola un presidio sanitario. Ovunque Vicini permette alla casa di restare il luogo della vita e degli affetti, senza lasciare alla famiglia il compito di diventare da sola un presidio sanitario.»

La campagna informativa prevede un incontro pubblico fissato per sabato 26 settembre a Bonorva. A partire dalle 16.30, gli spazi dell'Auditorium comunale Annamaria Monti ospiteranno una riunione dedicata all'illustrazione della piattaforma e alle relative modalità di accesso per le famiglie.