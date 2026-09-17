Encontres Corals ad Alghero, sabato il Coro Polifonico e il Grup Vocàlic alla chiesa della Mercede

La trentesima edizione della rassegna Estudi Polifònic prosegue ad Alghero con un appuntamento interamente dedicato alla lingua e alla musica catalana. Sabato 19 settembre, alle 21, la chiesa di Nostra Signora della Mercede ospiterà il concerto "Encontres Corals".
La serata vedrà l'esibizione del Coro Polifonico Algherese, diretto per l'occasione da Maria Gabriella Mura, e del Grup Vocàlic, formazione corale in arrivo da Caldes de Montbui, nella provincia di Barcellona, guidata dal maestro Xesco Camps. Il programma prevede l'esecuzione di brani del repertorio locale e momenti di canto congiunto tra le due formazioni.
Il gruppo ospite struttura le proprie esibizioni unendo l'impostazione corale all'interpretazione teatrale. Il percorso musicale della formazione spazia dalla classica ai musical, fino alla riscoperta del patrimonio tradizionale catalano, con un'attenzione particolare alla produzione dell'Ottocento.
L'evento, inserito nel cartellone di Estudi Polifònic sotto la direzione artistica di Ugo Spanu, segue il recente concerto "Homenatge a Pau Casals". La manifestazione è sostenuta economicamente dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma Salude & Trigu, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Fondazione Alghero, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Alghero.