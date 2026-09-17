Nuoro, firmati i patti per la sicurezza: nuove telecamere in nove Comuni

Nove Comuni della provincia di Nuoro hanno siglato oggi in Prefettura i Patti per la sicurezza urbana. L'obiettivo è il potenziamento e la modernizzazione dei sistemi di videosorveglianza sul territorio.

Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Alessandra Nigro, ha esaminato e approvato le proposte progettuali presentate dalle amministrazioni di Desulo, Gairo, Gavoi, Lanusei, Lodè, Mamoiada, Nurallao, Oniferi e Orosei. Al vertice hanno preso parte anche i vertici delle forze dell'ordine e un rappresentante della Provincia.

Il piano prevede l'installazione delle telecamere nelle aree ritenute più sensibili dai singoli enti locali. La rete di videosorveglianza servirà a prevenire i fenomeni di illegalità e di degrado urbano, facilitando al contempo lo scambio di informazioni tra la polizia locale e le forze di polizia statali.

I progetti approvati oggi, unitamente ai patti sottoscritti, verranno ora trasmessi al ministero dell'Interno. Il passaggio formale è necessario per consentire ai nove Comuni di accedere ai fondi statali stanziati annualmente per il finanziamento e il potenziamento degli impianti di sicurezza cittadina.