Garrucciu, don Manunta e Dettori: al Chiostro di Santa Maria scatta il City&City

Sette giorni di libri e musica dal vivo, con ingresso libero. Domani, martedì 1 settembre, il Chiostro di Santa Maria di Betlem a Sassari fa da cornice al debutto della seconda edizione del festival City&City. La rassegna andrà avanti con un calendario di eventi quotidiani fino a lunedì 7 settembre.
Ad aprire la giornata inaugurale, alle 19, sarà il giornalista Gianni Garrucciu con la presentazione del suo libro "I mercanti di anime" (Santelli, 2026). Ad affiancarlo nella discussione sulla trama e sullo sviluppo dell'opera ci sarà don Franco Manunta, mentre le letture di alcuni estratti del testo saranno affidate a Paolo Pintore.
Dalle 20.30 la letteratura lascerà spazio alla musica ospitando una tappa del Festival Animas, Radici e Futuro 2026. A salire sul palcoscenico sarà Beppe Dettori, accompagnato dal suo ensemble per un concerto dal vivo. La serata musicale farà anche da vetrina editoriale per lo stesso Dettori, che coglierà l'occasione per presentare in anteprima il suo libro di prossima uscita, intitolato "Le favolose avventure del delfino Zuniari".
L'accesso a tutti gli appuntamenti della rassegna è gratuito.