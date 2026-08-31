Malore a Cuba per Alessandro Di Battista: volo di Stato e medici del Gemelli in arrivo all'Avana

Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, colpito da un malore improvviso nella giornata di venerdì. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, sull'isola per realizzare un reportage in collaborazione con il Fatto Quotidiano, ha accusato forti dolori alla testa prima di perdere i sensi per diverse ore.

Il primo soccorso è avvenuto in una struttura di Santa Clara. Da lì, vista la delicatezza del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale Hermanos dell'Avana. Arrivato nella capitale cubana, Di Battista ha ripreso conoscenza, mostrandosi lucido e in grado di rispondere alle domande del personale sanitario. Al momento, l'équipe locale lo sta sottoponendo a una serie di accertamenti, tra cui diverse Tac, per individuare l'esatta origine del malore e formulare una diagnosi precisa.

La situazione resta seria, al punto da far scattare immediatamente la macchina dei soccorsi da Roma. Un'équipe medica del Policlinico Gemelli è in viaggio verso i Caraibi a bordo di un volo di Stato, con il compito di fornire assistenza specialistica e affiancare i medici cubani nella gestione clinica dell'ex deputato.

Di Battista, quarantotto anni e padre di due figli, sta ricevendo in queste ore numerosi messaggi di vicinanza e incoraggiamento dal mondo istituzionale. Tra questi spicca l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che lo ha esortato pubblicamente a tenere duro e a mettercela tutta per superare l'emergenza.