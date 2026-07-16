Alghero, lite in strada degenera durante i controlli: denunciato un uomo per minacce e resistenza alla Polizia

Il costante presidio del territorio urbano si è tradotto, nei giorni scorsi, in un intervento di pubblica sicurezza per le strade di Alghero. Durante una normale attività di pattugliamento preventivo, gli agenti del locale Commissariato hanno individuato una coppia impegnata in una discussione dai toni particolarmente accesi. L'intervento delle divise, nato con il fisiologico intento di verificare i contorni della lite e scongiurare in tempo reale eventuali rischi per l'incolumità fisica dei presenti, ha però innescato la reazione inaspettata di uno dei due soggetti coinvolti.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata nel comunicato ufficiale diffuso dalla Questura di Sassari, l'uomo si trovava in un «evidente stato di alterazione dovuta verosimilmente all'abuso di bevande alcoliche». Dinanzi alla formale richiesta di chiarimenti da parte dei poliziotti, il soggetto avrebbe da subito assunto un atteggiamento descritto come «particolarmente ostile», arrivando a indirizzare agli operatori frasi offensive e minacciose nel tentativo di opporsi materialmente ai normali accertamenti previsti durante i controlli su strada.

I ripetuti inviti alla calma formulati dalla pattuglia non si sono rivelati sufficienti a disinnescare la tensione. Di fronte alla persistente aggressività dell'uomo, gli agenti hanno proceduto con l'accompagnamento negli uffici del Commissariato – la misura operativa e di sicurezza prevista dai codici per consentire la compiuta identificazione, anche attraverso rilievi fotosegnaletici, di chi mantiene condotte ostruzionistiche sulla pubblica via o necessita di essere ricondotto alla calma in un ambiente controllato. Anche all'interno dei locali di Polizia, tuttavia, l'uomo avrebbe mantenuto un comportamento del tutto non collaborativo, reiterando gli insulti e le intimidazioni all'indirizzo del personale in servizio.

L'escalation verbale e fisica si è conclusa inevitabilmente con la formalizzazione delle accuse. Al termine della stesura degli atti di rito, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà – un provvedimento di natura cautelare che, a differenza dell'arresto in flagranza, consente all'indagato di lasciare gli uffici e attendere il prosieguo dell'iter giudiziario senza subire restrizioni immediate della libertà personale, pur venendo formalmente iscritto nel registro delle notizie di reato – e deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

I reati ipotizzati a suo carico dagli investigatori algheresi sono quelli di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, due fattispecie disciplinate rispettivamente dagli articoli 336 e 337 del codice penale, pensate dal legislatore per punire severamente chiunque usi la violenza o l'intimidazione per costringere un rappresentante dello Stato a compiere un atto contrario ai propri doveri o, come in questo specifico frangente, per opporsi fisicamente e verbalmente al regolare svolgimento del suo ufficio. L'intero procedimento si trova ora nella fase delle indagini preliminari, in attesa delle successive valutazioni da parte della magistratura.