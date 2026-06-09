La crisi degli ospedali sardi al centro del dibattito: la scuola dei Riformatori fa tappa a Lanusei per ridisegnare le cure

Venerdì 12 giugno la sala consiliare ospiterà l'ottavo incontro della rassegna politica. Amministratori locali, dirigenti medici e docenti universitari a confronto per arricchire il manifesto sulla sanità regionale.

Il dibattito sul futuro del sistema sanitario regionale fa tappa in Ogliastra. Venerdì 12 giugno, alle 17:30, la sala consiliare di Lanusei ospiterà l'ottavo incontro della Scuola di formazione politica dei Riformatori, un ciclo di appuntamenti coordinato da Umberto Ticca e dedicato interamente alle criticità e alle prospettive delle cure mediche nell'isola. L'obiettivo della serata è analizzare i problemi specifici del territorio lanuseino e cercare soluzioni operative da inserire all'interno del "Manifesto sulla sanità", il documento programmatico che gli organizzatori stanno costruendo tappa dopo tappa proprio attraverso i contributi dei partecipanti.

Dopo l'apertura dei lavori affidata allo stesso Ticca, in qualità di responsabile della scuola di formazione, il confronto proseguirà con una tavola rotonda guidata da Franco Meloni. Il dibattito metterà faccia a faccia i rappresentanti delle istituzioni locali, i dirigenti e i tecnici del settore medico. Tra i relatori siederanno Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, e Andrea Fabbo, direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanusei, la struttura pubblica deputata ad amministrare i servizi sanitari e l'assistenza territoriale. A loro si aggiungeranno esperti come Marcello Tidore, docente di organizzazione sanitaria all'Università di Cagliari, e Flavio Sensi, ideatore e fondatore di SIGOMASS (Società Italiana di Governance e Management Sociosanitario).

La voce dei presidi ospedalieri sarà garantita da Massimiliano Tuveri, medico chirurgo in servizio all'ospedale di Lanusei, mentre l'amministrazione cittadina sarà rappresentata dalla consigliera comunale Bettina Pisanu. L'appuntamento arriva dopo un lungo percorso che ha già coinvolto diverse province della Sardegna, con incontri organizzati a Sassari, Carbonia, San Gavino, Olbia, Oristano e in due occasioni nel capoluogo cagliaritano. L'intento degli organizzatori è quello di far sedere allo stesso tavolo chi amministra la cosa pubblica e chi opera in corsia, raccogliendo esperienze dirette e delineando linee di intervento in una fase storica particolarmente delicata per l'intero sistema delle cure sardo.