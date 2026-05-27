L'impatto tra due automobili scuote il pomeriggio di Monti: automobilisti feriti e trasferiti in ospedale

I pompieri del distaccamento di Olbia mettono in sicurezza i veicoli per sventare il rischio di incendi o danni ambientali. I medici del 118 prestano le prime cure ai passeggeri, i Carabinieri avviano i rilievi.

Il primo pomeriggio di ieri ha registrato un nuovo incidente stradale all'interno del territorio comunale di Monti. Per dinamiche ancora in fase di accertamento, due automobili sono entrate in collisione. L'urto ha richiesto la mobilitazione immediata della macchina dei soccorsi, attivata per assistere i passeggeri e per mettere in sicurezza il tratto di carreggiata interessato dallo schianto.

La prima squadra a raggiungere il perimetro dell'incidente è partita dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Olbia. I pompieri hanno isolato la zona e avviato le manovre tecniche necessarie per neutralizzare i due veicoli. L'intervento ha permesso di scongiurare conseguenze peggiori, bloccando sul nascere potenziali inneschi di incendio e arginando eventuali rischi ambientali derivanti dai mezzi danneggiati.

Tutti gli occupanti delle due macchine sono rimasti feriti a seguito della collisione. Il personale sanitario del servizio di emergenza medica del 118, giunto sul posto, si è occupato di prestare le prime cure direttamente a bordo strada, stabilizzando i feriti per poi disporne il trasporto verso le strutture ospedaliere. A chiudere la sequenza degli interventi sono state le pattuglie dei Carabinieri, alle quali spetta ora il compito di effettuare le misurazioni di legge e ricostruire l'esatta traiettoria che ha portato allo scontro.