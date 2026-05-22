L'esame delle acque premia ancora il litorale di Sassari: confermati i tre vessilli europei per la stagione estiva

La fondazione internazionale per l'ambiente certifica la qualità di Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas. Dal primo luglio scattano i controlli a sorpresa sugli arenili per garantire i servizi ai bagnanti.

Le spiagge del litorale sassarese incassano la conferma del massimo riconoscimento ambientale. Anche per l'estate alle porte, la fondazione internazionale per l'educazione ambientale, sigla nota con l'acronimo inglese Fee, ha assegnato le tre Bandiere Blu agli arenili di Platamona rotonda, Porto Ferro e Porto Palmas. Il periodo di validità del marchio, durante il quale l'amministrazione municipale è tenuta a garantire la piena efficienza dei servizi e il rispetto dei requisiti, prenderà il via il primo luglio per concludersi il trentuno agosto.

L'assegnazione non è un automatismo stagionale, ma il risultato di un preciso incartamento burocratico. Per il secondo anno consecutivo, gli uffici del Comune hanno dovuto stilare e inviare un piano d'azione per la sostenibilità, un documento che fissa gli interventi da realizzare e monitorare nel triennio che va dal 2025 al 2027. Le direttive si muovono su cinque binari strategici dettati dai parametri internazionali per lo sviluppo: la riorganizzazione del traffico in chiave ecologica, la gestione degli spazi urbani, la tutela degli ecosistemi marini e terrestri, e le contromisure contro le alterazioni del clima.

Ottenere il vessillo richiede il superamento di un esame severo che abbraccia la gestione totale della costa. Il requisito cardine resta la qualità dell'acqua, classificata come eccellente sulla base dei prelievi e delle analisi di laboratorio condotti regolarmente nel corso degli ultimi quattro anni. A questo parametro primario si sommano l'efficienza dei depuratori fognari, il sistema di raccolta dei rifiuti e la presenza di infrastrutture e garanzie di sicurezza, che si traducono materialmente nei bagnini di salvataggio, nelle boe di delimitazione per le acque sicure, nella pulizia quotidiana della sabbia e nell'installazione dei servizi igienici. La tenuta di questa macchina organizzativa rimane costantemente sotto la lente d'ingrandimento dei funzionari della fondazione, autorizzati a effettuare ispezioni a sorpresa sulle spiagge per accertare il rispetto delle regole.

L'ultimo tassello imposto dal programma riguarda l'istruzione pubblica e la trasparenza. L'amministrazione deve promuovere un'attività di educazione ambientale rivolta sia ai residenti che ai vacanzieri per l'intero arco dell'anno, oltre a pubblicare i dati sulla qualità delle acque e le informazioni sui presidi sanitari. Il coordinamento didattico spetta al centro di educazione ambientale situato presso il lago Baratz, che assumerà il ruolo di base logistica, definita internamente "Punto Blu", per gestire le attività sulle spiagge premiate. La mappa degli arenili scelti ricalca la geografia delle stagioni passate, consolidando un percorso iniziato nel 2016 con il primo sigillo apposto su Porto Ferro, allargato a Porto Palmas l'anno successivo e completato nel 2021 con l'inserimento della rotonda di Platamona.