Il pronto soccorso del Casula chiude il primo cantiere: sale d'urgenza rinnovate senza tagliare le visite

Terminati i lavori nella stanza delle emergenze critiche e nei locali di decontaminazione del policlinico cagliaritano. Il direttore Vincenzo Serra annuncia il via alla seconda fase e ringrazia il personale.

Il pronto soccorso del Policlinico Duilio Casula di Cagliari archivia il primo capitolo del suo piano di ristrutturazione. Nella giornata odierna si è infatti conclusa la fase iniziale degli interventi edili, che ha interessato snodi nevralgici per la gestione dei pazienti. Gli operai hanno ultimato le opere all'interno della cosiddetta "shock room", la sala riservata alla rianimazione e al trattamento clinico delle emergenze ad altissimo rischio per la vita, riconsegnando alla struttura anche la stanza destinata alla decontaminazione e una porzione dei locali adibiti a medicheria.

Chiuso il primo perimetro, la mappa degli interventi si sposta in altre ali dell'edificio. Prende il via da oggi la seconda fase dell'opera di ammodernamento, che concentrerà le maestranze nella zona antistante la sala gessi, l'area in cui gli ortopedici curano le fratture e applicano le ingessature. Questa tranche di lavori si protrarrà fino alla prima metà del mese di giugno. Il cronoprogramma delineato dall'amministrazione proseguirà in stretta continuità con l'apertura della terza e della quarta fase, passaggi che porteranno alla conclusione definitiva dell'intero progetto di restauro entro la prima metà di agosto.

L'impatto dei lavori in corso non ha ridimensionato la capacità di accoglienza della struttura d'emergenza. A tracciare il bilancio operativo è Vincenzo Serra, a capo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria cagliaritana, l'ente pubblico che amministra il policlinico. Il direttore generale precisa che «Nonostante i lavori in corso il Pronto soccorso del Policlinico mediamente ha assistito lo stesso numero di pazienti delle settimane precedenti l’inizio delle opere di ristrutturazione».

La tenuta del sistema, sottolinea Serra, poggia sull'impegno del personale in organico: «Tutto questo è stato possibile grazie al grande lavoro di tutti i nostri operatori, medici, infermieri, oss e tecnici». L'acronimo "oss" identifica gli operatori socio-sanitari, le figure inquadrate per fornire l'assistenza di base ai malati. Il dirigente riconosce le difficoltà logistiche vissute dal reparto negli ultimi mesi, aggiungendo che «La direzione aziendale è molto grata al suoi dipendenti che hanno lavorato e continuano a lavorare in condizioni complesse per garantire a tutti assistenza e cure ad alti livelli». Le battute finali sono riservate a chi materialmente muove i fili del cantiere: «Un sentito ringraziamento anche all’Ufficio Tecnico e agli operai che stanno continuando nell’opera di ristrutturazione del Pronto soccorso».