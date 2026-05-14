La scienza medica cagliaritana sale sul podio mondiale: premiata negli Stati Uniti la professoressa Elisabetta Cotti

Alla direttrice di Odontostomatologia del Policlinico va il "Louis Grossman International Award 2026" per l'eccellenza nelle cure e nella ricerca sulle patologie delle radici dentali.

La professoressa Elisabetta Cotti, alla guida del reparto di Odontostomatologia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, ha ricevuto il “Louis Grossman International Award 2026”, un riconoscimento che colloca la clinica isolana ai vertici della ricerca mondiale. Il premio le è stato consegnato a Salt Lake City, negli Stati Uniti, durante il congresso annuale dell’Associazione Americana degli Endodontisti svoltosi tra il 14 e il 17 aprile scorso. Si tratta di un encomio tributato dai colleghi d’oltreoceano e dai rappresentanti della branca dell’odontoiatria che si occupa della polpa dentaria e dei tessuti che circondano le radici dei denti, lo studio specialistico noto come endodonzia.

A decretare il successo della docente dell’Università degli Studi di Cagliari è stata la Società Francese di Endodonzia, sodalizio scientifico d'oltralpe che ogni anno seleziona i professionisti distintisi per l’eccellenza dimostrata nel triplice campo della ricerca in laboratorio, della pratica clinica in corsia e dell’insegnamento accademico. La figura di Elisabetta Cotti ha saputo raccogliere il consenso del consesso internazionale grazie a una carriera spesa tra gli scranni universitari e gli ambulatori dell'azienda ospedaliera cagliaritana, dove dirige la struttura complessa dedicata alla cura delle patologie della bocca e dei denti.

Oltre al prestigioso premio appena ritirato, la professoressa ricopre la carica di presidente eletta della Federazione Internazionale delle Associazioni di Endodonzia, l’ente che coordina a livello globale i ricercatori e i medici di questa disciplina. Il riconoscimento internazionale corona una produzione scientifica vasta, che comprende numerosi articoli e capitoli di manualistica medica dedicati alla periodontite apicale, ovvero l’infiammazione dei tessuti posti all’estremità della radice del dente, oltre agli studi sulle moderne tecniche di radiologia per immagini e sul trattamento dei traumi dentali.