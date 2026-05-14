Evade i domiciliari notturni e si aggira nel centro di Olbia con un fucile da sub pronto al tiro

I carabinieri sorprendono un quarantaseienne con precedenti penali nascosto dietro le auto in sosta: arrestato sul posto e in attesa del processo per direttissima.
La notte di mercoledì 13 maggio le pattuglie di pronto intervento dei carabinieri di Olbia hanno arrestato in flagranza di reato, ovvero cogliendolo sul fatto, un quarantaseienne del posto con precedenti penali. L'uomo era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, un provvedimento giudiziario che gli imponeva il divieto tassativo di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne. Oltre ad aver violato l'obbligo di permanenza domiciliare, l'individuo è accusato di porto ingiustificato di armi.
L'arresto è maturato durante la perlustrazione delle strade del centro abitato gallurese. I militari hanno notato una figura che, alla vista dell'automobile d'istituto, ha cercato riparo acquattandosi dietro un veicolo in sosta. I carabinieri lo hanno raggiunto e identificato, scoprendo immediatamente la ragione di quel tentativo di nascondersi: l'uomo portava con sé un fucile subacqueo con l'elastico in trazione e la fiocina inserita, un attrezzo da pesca caricato e pronto a fare fuoco in mezzo alla strada.
I militari hanno disarmato il quarantaseienne, mettendo sotto sequestro il fucile. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, l'autorità giudiziaria competente per il territorio, l'indagato è stato scortato nella propria abitazione e posto in regime di arresti domiciliari. Resta ora a disposizione della giustizia in attesa del rito direttissimo, il procedimento penale accelerato previsto per chi viene fermato nell'atto stesso di commettere un reato. L'operazione, resa nota su autorizzazione formale della magistratura, si inquadra nella fase delle indagini preliminari, durante la quale per l'indagato vige la presunzione di innocenza in attesa dell'eventuale giudizio di merito.