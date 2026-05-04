La battaglia del latte sardo sbarca a Bruxelles: scatta il ricorso in Europa per blindare il Pecorino Romano alle pecore dell'Isola

Il Centro Studi Agricoli scavalca il Ministero e deposita gli atti a un giorno dalla scadenza per imporre il vincolo di razza. Il presidente Tore Piana avverte sui rischi di un crollo dei prezzi a danno dei pastori già dalla prossima campagna.

Il braccio di ferro sulle regole di produzione del Pecorino Romano oltrepassa i confini nazionali e approda sui tavoli dell'Unione Europea. Alla vigilia della scadenza dei termini, fissata per l'otto di maggio, il Centro Studi Agricoli ha deciso di presentare un formale ricorso direttamente a Bruxelles contro l'attuale disciplinare, ovvero il documento di legge che detta le norme obbligatorie per poter marchiare e vendere il formaggio con la Denominazione di Origine Protetta. L'iniziativa dell'associazione di categoria scatta in risposta al muro alzato in precedenza dal Ministero, che aveva respinto la richiesta di modificare le regole alla base della filiera.

Il nucleo della contesa giuridica ed economica ruota attorno al cosiddetto vincolo di razza, una direttiva assente nell'attuale regolamento. In sostanza, il Centro Studi Agricoli pretende che la normativa europea imponga ai produttori l'utilizzo esclusivo di latte munto da specifiche razze ovine locali. Una manovra considerata indispensabile per radicare definitivamente il prodotto al territorio della Sardegna, tutelarne l'identità commerciale e, soprattutto, blindare il prezzo pagato ai pastori per la materia prima, mettendolo al riparo dalle fluttuazioni dei mercati e dall'uso di latte proveniente da animali privi di legami con l'Isola.

A delineare i contorni della vertenza è Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli, che punta l'indice contro le lacune dell'attuale legislazione. «Siamo sempre più convinti che senza il vincolo di razza il Pecorino Romano DOP perda valore, identità e capacità di garantire un reddito equo agli allevatori sardi», dichiara il vertice dell'associazione. L'intento della mobilitazione è arginare le maglie larghe del sistema per proteggere il comparto locale: «Da tempo lavoriamo in questa direzione perché riteniamo che qualità, origine e legame con il territorio debbano essere elementi centrali del disciplinare».

Dietro la mossa procedurale si staglia l'ombra di una crisi imminente per l'intero settore ovicaprino. Le proiezioni elaborate dall'associazione preannunciano nubi dense sul breve e medio periodo, paventando il rischio concreto di un abbattimento del prezzo del latte già a partire dalla prossima campagna di produzione. Una prospettiva economica che allarma un mondo pastorale logorato dall'instabilità cronica dei mercati e dall'aumento incalzante dei costi di gestione. Il deposito del ricorso agli uffici di Bruxelles rappresenta dunque la via ultima intrapresa per forzare l'aggiornamento del disciplinare e tentare di garantire un orizzonte di sostenibilità alle aziende agricole sarde.