Le ruspe sbarrano le strade a Sassari: i cantieri sui tubi dell'acqua tagliano in due il percorso dei bus

Da viale Mameli a viale Caprera, l'azienda dei trasporti municipale ridisegna la mappa della Linea 7 in attesa della fine degli scavi affidati ad Abbanoa. Saltano sei fermate.

Il rifacimento delle tubature sotterranee impone un cambio di rotta al trasporto pubblico locale. A partire da oggi, lunedì 20 aprile, il cantiere aperto da Abbanoa, la società incaricata della gestione del servizio idrico in Sardegna, per la sostituzione della rete dell'acqua ha comportato la chiusura totale al traffico veicolare di viale Mameli a Sassari. Una serrata che costringe l'Atp, l'Azienda Trasporti Pubblici del capoluogo, a deviare il tragitto della Linea 7 nella sua fase discendente. I mezzi in arrivo da viale Trento non possono più svoltare nella via interrotta dagli scavi, ma sono obbligati a tirare dritto lungo lo stesso viale Trento per poi piegare in viale Umberto e riagganciarsi al percorso originario solo all'altezza di Corso Trinità.

I disagi alla viabilità sono destinati ad allargarsi a stretto giro di posta. A partire da mercoledì 22 aprile, l'avanzamento dei lavori idrici comporterà lo sbarramento alle automobili anche in viale Caprera, costringendo i vertici dell'azienda di trasporti a tagliare la rotta della Linea 7 anche in direzione ascendente. In questo secondo caso, gli autobus provenienti da Piazza Colonnello Serra non effettueranno la consueta svolta su viale Trieste. I conducenti dovranno proseguire la marcia lungo viale Umberto, imboccare viale Trento e riprendere la rotta ordinaria unicamente nel punto di intersezione con il tratto stradale chiuso.

La doppia modifica alla viabilità, resa nota alla cittadinanza attraverso i canali telematici dell'azienda e con avvisi affissi sulle paline di sosta, comporta la soppressione temporanea di sei fermate complessive, abitualmente distribuite tra viale Trieste, viale Caprera, viale Mameli e viale San Francesco. Per aggirare l'ostacolo, i passeggeri potranno usufruire delle banchine di sosta già presenti e regolarmente attive lungo gli assi viari di viale Trento, viale Umberto e Piazza Colonnello Serra. Il servizio della Linea 7 tornerà a coprire il suo tracciato regolare, senza ulteriori comunicazioni, soltanto nel momento in cui gli operai avranno ultimato l'adeguamento delle condotte idriche e le strade verranno riconsegnate al normale transito veicolare.