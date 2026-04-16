Latte Arborea: approvato il bilancio 2025, fatturato in crescita a 267 milioni

L’Assemblea dei Soci della Cooperativa Latte Arborea ha approvato il bilancio definitivo del 2025. I dati mostrano un andamento positivo: il fatturato ha raggiunto i 267 milioni di euro, registrando un aumento del 9% (più 22,5 milioni) rispetto all'anno precedente. Nel corso dell'anno sono stati prodotti 191 milioni di litri di latte vaccino.





La Cooperativa, che riunisce 146 aziende agricole, ha distribuito le sue vendite per il 56% nel resto d'Italia e per il 44% in Sardegna. In particolare, le vendite dei prodotti destinati direttamente ai consumatori sono cresciute del 10%.





Un punto centrale del documento è la tutela degli allevatori: l'azienda si è impegnata a garantire ai soci una paga di 50 centesimi al litro, a cui si aggiungono i premi per la qualità. Il Presidente e Amministratore Delegato, Remigio Sequi, ha spiegato che questo serve a sostenere le aziende agricole, soprattutto in un periodo in cui aumentano i costi di materie prime, energia e trasporti.





Nel 2025 sono stati investiti 18 milioni di euro per migliorare la produzione e i trasporti. Nello stabilimento di Arborea sono stati ultimati una nuova linea di imbottigliamento e un magazzino automatizzato. Nello stabilimento trentino di Roverè della Luna, invece, sono state installate nuove linee per confezionare lo yogurt e dei pannelli solari per risparmiare energia. Nonostante le spese per questi lavori, la Cooperativa è riuscita a ridurre i propri debiti.





Per il 2026, l'azienda ha in programma di continuare a investire e di lanciare sul mercato nuovi prodotti pensati per il benessere e l'alimentazione naturale.