Cronaca La giornata dei LIONS dedicata al servizio: a Ozieri presenti tutti i club del Nord Sardegna

Una straordinaria giornata di solidarietà, prevenzione e partecipazione. Un grande successo, oltre ogni aspettativa. Il Lions Day 2026, svoltosi oggi 12 aprile a Ozieri, ha registrato numeri da record, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi per il territorio all’insegna del servizio e della vicinanza concreta alle persone. Fin dalle prime ore del mattino, un flusso continuo di cittadini ha animato gli spazi della Fiera dell’Allevamento, trasformando la giornata in un momento autentico di incontro, ascolto e condivisione. Straordinaria la partecipazione agli screening sanitari, vero cuore pulsante dell’evento: centinaia di controlli effettuati per la vista, per il diabete e per le malattie neurologiche, a testimonianza di quanto la prevenzione sia oggi più che mai una priorità sentita e condivisa. Grazie ai soci che hanno dato il loro contributo come medici: Raffaele e Giovanni Bogliolo, Laura Giorico, Antonella Tirotto, Luciano Addis.



Determinante il contributo di importanti realtà del territorio e nazionali. I volontari della Italian Resuscitation Council, con il progetto Viva!, hanno coinvolto il pubblico in dimostrazioni pratiche di primo soccorso, insegnando con professionalità e passione le manovre salvavita. Grande attenzione è stata dedicata alla salute visiva grazie alla collaborazione tra l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità: una unità mobile ha consentito di effettuare numerosi screening oculistici, contribuendo in modo significativo al record di prestazioni della giornata. Non è mancato il gesto concreto della solidarietà con la raccolta degli occhiali usati, destinati a chi non ha accesso ai servizi oculistici di base. Spazio anche alla prevenzione cognitiva con l’Associazione Italiana Donne Medico, che ha coinvolto i presenti nel progetto “Quanto ti ricordi?”, sensibilizzando sull’importanza della memoria e della salute neurologica. La giornata si è arricchita inoltre di importanti momenti culturali: significativa la presenza della prof.ssa Tanda, che ha offerto un prezioso contributo sul tema della candidatura UNESCO delle Domus de Janas. Emozionante anche la partecipazione dei giovani vincitori del concorso Un Poster per la Pace, Elisa Orecchioni, Greta Canu, Emmafatou Virgilio, Carla Tedde, Bianca Deiana. A sottolineare il valore profondo dell’iniziativa, il messaggio del Presidente del Lions Club Ozieri che rivolge a nome suo e del Club di Ozieri, Vincenzo Becciu, un ringraziamento a tutti i Club e a tutti i soci che, con il prezioso coordinamento del Presidente di Circoscrizione, Gianluca Manca, hanno reso possibile la realizzazione di questo Lions Day. Dai soci che hanno eseguito in prima persona gli screening a tutti gli altri, soci e non che, con la loro presenza e il loro contributo, hanno supportato la diffusione delle numerose aree tematiche Lions.



Migliaia di Lions in tutta Italia hanno dato vita ad un’unica grande giornata di amicizia e solidarietà. Un ringraziamento particolare anche all’Amministrazione Comunale di Ozieri per la concessione degli spazi fieristici che hanno permesso l’allestimento delle zone per gli screening e per le informazioni sui Lions e sui vari service. Quello di oggi non è stato solo un evento ma un’esperienza collettiva fatta di incontri, ascolto e professionalità. Un Lions Day che ha saputo lasciare un segno profondo, dimostrando come, quando la comunità si unisce, il servizio diventa forza e la solidarietà si trasforma in azione concreta. Un successo che è soprattutto un messaggio: insieme si fa davvero la differenza.