Valledoria investe sull’accoglienza: nuova segnaletica turistica e identità visiva coordinata per tutto il territorio.

Prosegue il percorso di riqualificazione e valorizzazione dell’immagine urbana
avviato dall’Amministrazione comunale di Valledoria, con l’obiettivo di rendere
il territorio sempre più accessibile, accogliente e immediatamente riconoscibile
per residenti e visitatori.
Negli ultimi anni il Comune ha realizzato un importante intervento di restyling
della segnaletica direzionale. I nuovi pannelli, caratterizzati da un design
moderno e da una palette cromatica distintiva, sono stati progettati per riflettere
l’identità visiva del progetto “Valledoria Turismo”. L’operazione non è soltanto
estetica: la cartellonistica è stata pensata per creare continuità tra gli strumenti
fisici, il sito web ufficiale e l’app digitale, facilitando l’orientamento e rendendo
più intuitiva la scoperta delle bellezze locali.
Il potenziamento ha interessato i punti strategici del territorio, a partire dalle
coste. Ogni spiaggia dispone ora di una propria identità visiva grazie a una
segnaletica personalizzata per le discese a mare, con grafiche dedicate che
valorizzano le peculiarità di ciascun litorale.
L’intervento ha riguardato anche la viabilità e il decoro urbano, con un
incremento dei cartelli direzionali e l’introduzione di una cartellonistica specifica
per le tre nuove rotatorie, pensata per migliorare la fluidità e la sicurezza del
traffico. Parallelamente, sono stati rafforzati gli Info Point di San Pietro e del
centro urbano, punti di riferimento essenziali per l’accoglienza turistica.
Un’attenzione particolare è stata dedicata alla mobilità sostenibile: le fermate
dello shuttle bus sono state rinnovate con una veste grafica coordinata, rendendo
il servizio più riconoscibile e perfettamente integrato con il brand turistico
cittadino.
A chiusura del quadro, arriva la riflessione del sindaco Marco Muretti, che
sintetizza la visione dell’Amministrazione: «Investire sulla segnaletica e sulla
comunicazione coordinata significa dare valore al nostro patrimonio. Vogliamo
che chiunque arrivi a Valledoria si senta guidato e benvenuto. “Valledoria
Turismo” non è solo un marchio, ma un sistema integrato che connette le nostre
spiagge, i servizi e le infrastrutture digitali. Con questi interventi rendiamo la
narrazione del nostro territorio coerente e moderna, facilitando la vita ai cittadini
e offrendo ai visitatori uno strumento immediato per scoprire ogni angolo della
nostra splendida costa».