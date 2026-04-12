Cronaca Valledoria investe sull’accoglienza: nuova segnaletica turistica e identità visiva coordinata per tutto il territorio.

Prosegue il percorso di riqualificazione e valorizzazione dell’immagine urbana avviato dall’Amministrazione comunale di Valledoria, con l’obiettivo di rendere il territorio sempre più accessibile, accogliente e immediatamente riconoscibile per residenti e visitatori. Negli ultimi anni il Comune ha realizzato un importante intervento di restyling della segnaletica direzionale. I nuovi pannelli, caratterizzati da un design moderno e da una palette cromatica distintiva, sono stati progettati per riflettere l’identità visiva del progetto “Valledoria Turismo”. L’operazione non è soltanto estetica: la cartellonistica è stata pensata per creare continuità tra gli strumenti fisici, il sito web ufficiale e l’app digitale, facilitando l’orientamento e rendendo più intuitiva la scoperta delle bellezze locali.



Il potenziamento ha interessato i punti strategici del territorio, a partire dalle coste. Ogni spiaggia dispone ora di una propria identità visiva grazie a una segnaletica personalizzata per le discese a mare, con grafiche dedicate che valorizzano le peculiarità di ciascun litorale. L’intervento ha riguardato anche la viabilità e il decoro urbano, con un incremento dei cartelli direzionali e l’introduzione di una cartellonistica specifica per le tre nuove rotatorie, pensata per migliorare la fluidità e la sicurezza del traffico. Parallelamente, sono stati rafforzati gli Info Point di San Pietro e del centro urbano, punti di riferimento essenziali per l’accoglienza turistica. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla mobilità sostenibile: le fermate dello shuttle bus sono state rinnovate con una veste grafica coordinata, rendendo il servizio più riconoscibile e perfettamente integrato con il brand turistico cittadino.



A chiusura del quadro, arriva la riflessione del sindaco Marco Muretti, che sintetizza la visione dell’Amministrazione: «Investire sulla segnaletica e sulla comunicazione coordinata significa dare valore al nostro patrimonio. Vogliamo che chiunque arrivi a Valledoria si senta guidato e benvenuto. “Valledoria Turismo” non è solo un marchio, ma un sistema integrato che connette le nostre spiagge, i servizi e le infrastrutture digitali. Con questi interventi rendiamo la narrazione del nostro territorio coerente e moderna, facilitando la vita ai cittadini e offrendo ai visitatori uno strumento immediato per scoprire ogni angolo della nostra splendida costa».