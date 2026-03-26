Oltre il bullismo: i Carabinieri aprono le porte della caserma di Abbasanta alle scuole

I Carabinieri aprono le porte della caserma “Diego Sini” di Abbasanta. Niente sirene spiegate o operazioni ad alto rischio, ma una mattinata dedicata agli studenti del Liceo Scientifico “Mariano IV” (sede di Ghilarza) e dell’Istituto Comprensivo di Ghilarza e Abbasanta. L'obiettivo: la "Giornata della Legalità".

A fare gli onori di casa sono stati il Capitano Tonino Ferrara, Comandante in sede vacante dello Squadrone, e il Capitano Antonio Zarrillo, al vertice della Compagnia di Ghilarza.

Oltre il bullismo: le armi improprie Il confronto, iniziato in modo informale con un coffee break, è entrato subito nel vivo affrontando le insidie della modernità. I militari hanno dialogato con i ragazzi su bullismo, cyberbullismo e corretto uso degli strumenti digitali.

Un focus specifico, crudo e necessario, è stato dedicato al divieto di portare con sé coltelli o altri oggetti atti a offendere. I Carabinieri hanno illustrato le pesanti conseguenze legali legate al semplice possesso di armi improprie fuori dalla propria abitazione, anche in totale assenza di violenza fisica.

L'azione: elicotteri e cani antidroga La teoria ha poi lasciato spazio all'azione. I militari dello Squadrone Eliportato hanno simulato interventi operativi, svelando ai ragazzi le tattiche di un reparto d'élite. A catturare l'attenzione sono state le esibizioni delle unità cinofile, impiegate in dimostrazioni pratiche di ricerca e controllo di armi e sostanze stupefacenti. Che cos'è lo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e cosa significa "Comandante in sede vacante"? I "Cacciatori" sono un reparto speciale dell'Arma nato negli anni '90 per contrastare l'anonima sequestri. Oggi sono truppe d'élite addestrate a muoversi negli ambienti più impervi e inospitali dell'isola, calandosi dagli elicotteri, per catturare latitanti o scovare piantagioni di droga nascoste tra i monti. La dicitura burocratica "in sede vacante" (riferita al Capitano Ferrara) indica semplicemente che la poltrona del Comandante titolare è al momento libera per trasferimento o fine mandato. Un altro ufficiale ne assume temporaneamente e pienamente tutte le funzioni e le responsabilità, in attesa della nuova nomina ufficiale.

La mattinata si è chiusa con la visita al Nucleo Tutela Agroalimentare, un'altra eccellenza ospitata nella caserma "Sini", che vigila sulla sicurezza e la qualità di ciò che finisce sulle nostre tavole.

La voce delle scuole I dirigenti scolastici hanno sigillato l'incontro esprimendo piena soddisfazione. Hanno definito la giornata una preziosa opportunità «per conoscere l’Istituzione e tutte le sue articolazioni operative e per responsabilizzare gli studenti e renderli più consapevoli delle proprie azioni, nell’ottica di una crescita personale e sociale». Un patto educativo che le scuole si sono dette pronte a rinnovare con futuri incontri informativi.