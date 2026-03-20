Olbia, cerca privacy nel parco per fare pipì e precipita in una buca: 70enne salvato dal 118

Un bisogno fisiologico si trasforma in una disavventura al Parco Fausto Noce. L'uomo è rimasto incastrato in una cavità dietro un capanno degli attrezzi. Provvidenziale l'allarme lanciato dai passanti.

Un bisogno fisiologico impellente e la legittima ricerca di un angolo discreto si sono trasformati in un'inaspettata disavventura ospedaliera. Nelle scorse ore, il polmone verde di Olbia è stato teatro di un incidente tanto singolare quanto pericoloso per la persona coinvolta: un uomo di circa 70 anni è rimasto intrappolato in una profonda cavità del terreno, rendendo necessario l'intervento della macchina dei soccorsi.

La trappola dietro il capanno La dinamica dei fatti, nuda e cruda, racconta la classica fatalità quotidiana. Trovandosi all'interno del Parco Fausto Noce e dovendo espletare un bisogno urgente, l'anziano si è allontanato dai sentieri pedonali principali.

Per cercare un po' di privacy, ha aggirato una piccola struttura in cemento utilizzata come deposito per gli attrezzi. Infilandosi nello stretto corridoio che separa il retro della casetta dalla recinzione perimetrale, l'uomo non si è accorto dell'insidia: ha messo il piede in fallo ed è scivolato all'interno di una buca, sparendo letteralmente sotto il livello del terreno.

L'allarme dei passanti e l'arrivo dell'ambulanza La conformazione della buca e l'angustia degli spazi hanno trasformato la caduta in una trappola. Nonostante i vari tentativi autonomi di fare leva e risalire in superficie, il settantenne non è riuscito a liberarsi, rimanendo bloccato nella cavità.

A evitare conseguenze peggiori è stato il senso civico di alcuni cittadini che frequentavano il parco. Avendo notato la situazione di difficoltà dell'uomo, i passanti hanno immediatamente composto il numero di emergenza, chiedendo l'invio di un'unità medica.

L'epilogo al Pronto Soccorso Sul posto è arrivata a sirene spiegate un'ambulanza della centrale del 118. I volontari si sono calati nell'intercapedine e, non senza fatica, hanno aiutato l'uomo a sollevarsi e a uscire dalla buca.

Comprensibilmente spaventato e provato dalla caduta, il 70enne è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato al Pronto Soccorso cittadino per tutti gli accertamenti del caso e per escludere eventuali traumi o fratture.