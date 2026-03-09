Porto Torres, schianto all'incrocio tra due auto: due feriti estratti dalle lamiere

I Vigili del Fuoco e i medici del 118 liberano gli occupanti rimasti bloccati negli abitacoli. Trasportati al Pronto Soccorso di Sassari per accertamenti. I Carabinieri al lavoro sulla dinamica.

di Pasqualino Trubia

Porto Torres – L'alba porta con sé il rumore sordo delle lamiere contorte. Questa mattina, alle 6:30 in punto, un violento scontro ha svegliato la città turritana. All'incrocio tra Via Fattori e Via Dell'Industria, due automobili sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorsi e le lamiere L'impatto ha deformato i veicoli al punto da richiedere l'intervento immediato della squadra locale dei Vigili del Fuoco. Al loro arrivo, gli operatori hanno dovuto lavorare in stretta sinergia con il personale sanitario del 118 per riuscire a estrarre fisicamente i feriti, rimasti incastrati all'interno degli abitacoli distrutti.

La corsa in ospedale e la bonifica Il bilancio dell'incidente conta due persone ferite. Una volta liberate e stabilizzate sulle barelle, entrambe sono state caricate in ambulanza e trasportate d'urgenza verso il Pronto Soccorso di Sassari per essere sottoposte a tutti gli accertamenti clinici necessari.

Mentre i medici si occupavano dei feriti, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza delle macchine e dell'intero scenario. Nel gergo tecnico del soccorso tecnico urgente, questa operazione consiste nello scollegare le batterie dei veicoli incidentati e ripulire l'asfalto dai liquidi infiammabili (olio e carburante) sversati durante l'urto, per scongiurare il rischio di inneschi o esplosioni improvvise.

I rilievi di legge La viabilità e l'indagine sono passate nelle mani dei Carabinieri di Porto Torres, intervenuti sul luogo dello schianto. Spetta ora ai militari dell'Arma effettuare i rilievi geometrici e raccogliere le testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, stabilendo se alla base dell'incidente ci sia stata una precedenza non rispettata, una distrazione o un eccesso di velocità.