Sassari, strage silenziosa sulle strade: 1.356 incidenti in un anno. Arriva l'app per denunciare le buche

Mercoledì al Devilla il progetto "Street Rules". Nel 2024 registrati 7 morti e 488 feriti nella sola provincia. I giovani mappano le criticità con lo smartphone. Il Comandante Serra: "Troppa distrazione e troppi cellulari alla guida".

di Pasqualino Trubia

Sassari – I numeri non lasciano spazio all'immaginazione. Nel 2024, la provincia di Sassari ha contato 1.356 collisioni stradali. Significa quasi quattro incidenti al giorno. Il bilancio è pesante: 7 morti e 488 feriti. Tra questi, 79 sono pedoni travolti mentre attraversavano la strada. Per arginare la deriva, mercoledì 11 marzo alle 10.30, l’auditorium dell’Istituto “G.M. Devilla” ospiterà la tappa sassarese di Street Rules, il progetto educativo sulla sicurezza stradale della Fondazione Unipolis.

La mappa del rischio in un clic La novità si chiama NEPO App. È un’applicazione per smartphone, ideata dall’associazione nuorese "AdessoBasta" con il supporto tecnico di UnipolTech. Lo strumento permette ai cittadini di diventare sentinelle del territorio: chiunque può fotografare e segnalare in tempo reale buche, incroci pericolosi o segnaletica carente.

I dati raccolti, uniti a quelli delle "scatole nere" delle auto, serviranno a creare una mappa dei punti neri della rete viaria. L'obiettivo è fornire alle amministrazioni una base scientifica per decidere dove intervenire con urgenza.

Cellulari e cinture allacciate male Il problema, però, non sono solo i crateri nell'asfalto. Il Comandante della Polizia Municipale, Gianni Serra, porterà all'attenzione degli studenti i dati sulle violazioni accertate. In cima alla lista nera restano la distrazione alla guida, l’uso compulsivo del cellulare e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Comportamenti che spiegano perché, rispetto al 2023, gli incidenti nell'area metropolitana siano aumentati.

I giovani in prima linea L'incontro al Devilla vedrà schierati il Questore Filiberto Mastropasqua, il Sindaco Giuseppe Mascia e l'assessora Nicoletta Puggioni. Il progetto si rivolge ai ragazzi del triennio delle superiori, la fascia d'età più colpita dagli scontri stradali, che restano la prima causa di morte tra i giovani.

Dopo Sassari, la carovana della prevenzione si sposterà ad Alghero (12 marzo) e Olbia (13 marzo). L'app NEPO è già scaricabile gratuitamente su tutti gli store digitali.