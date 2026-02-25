Bruxelles, la burocrazia strozza i campi: Confeuro detta l'ultimatum sulla Pac

Il presidente Tiso appoggia il ministro spagnolo Planas: "Serve un nuovo regolamento". La Corte dei Conti europea boccia l'attuale sistema per eccessiva complessità. "Riscrivere le regole per salvare le piccole e medie imprese".

di Pasqualino Trubia

Roma – I fondi ci sono, ma restano incastrati a Bruxelles. L'agricoltura europea annega nella burocrazia. La Pac (Politica Agricola Comune), il portafoglio comunitario che distribuisce i sussidi ai campi del continente, è diventato un labirinto di scartoffie. Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, mette in mora le istituzioni e chiede di riscrivere le regole.

L'assist della Spagna La sponda politica arriva dal vertice europeo Agrifish. Il ministro dell'Agricoltura spagnolo, Luis Planas, apre alla semplificazione e alla revisione del regolamento. Un passaggio che il presidente nazionale di Confeuro, Andrea Tiso, fissa nero su bianco: «Accogliamo con favore alcune dichiarazioni emerse in sede di Agrifish e in particolare le parole del ministro dell’Agricoltura spagnolo Luis Planas, che ha indicato la semplificazione come elemento chiave e ha sottolineato la possibilità di applicarla a un nuovo regolamento PAC. Confeuro è pienamente d’accordo: una nuova Pac è ancora possibile e redigere un nuovo regolamento non è affatto un percorso precluso».

La scure della Corte dei Conti L'urgenza di sfoltire le pratiche non è un semplice vezzo sindacale. A certificare la paralisi dell'attuale sistema ci ha pensato la magistratura contabile europea. Tiso elenca le priorità per far arrivare l'ossigeno finanziario ai produttori: «Riteniamo che una semplificazione sia non solo opportuna ma doverosa, anche alla luce del pronunciamento della Corte dei Conti europea, che ha evidenziato criticità e complessità eccessive nell’attuale impianto normativo. Serve un regolamento meno burocratico, più chiaro e realmente accessibile, che renda più trasparente e veloce la procedura di erogazione dei fondi, soprattutto a favore delle piccole e medie aziende agricole, che rappresentano l’ossatura del sistema produttivo europeo».

Il conto alla rovescia La diplomazia ha esaurito il tempo. Il vertice dell'associazione agricola detta l'agenda alla Commissione Ue senza ammettere rinvii: «Oggi non c’è più tempo da perdere. Se si vuole davvero costruire una nuova Politica Agricola Comune, la Commissione europea deve iniziare a lavorarci subito, aprendo un confronto concreto e strutturato con il mondo agricolo europeo. È fondamentale partire dalle istanze e dalle richieste dei piccoli e medi produttori, che insieme a numerosi europarlamentari stanno portando avanti una battaglia per una Pac più equa, sostenibile e realmente vicina ai territori. L’Europa ha estremo bisogno di un’agricoltura forte, competitiva e tutelata. Una nuova Pac, più semplice e più giusta, è ancora possibile. Ma servono coraggio politico, visione strategica e ascolto reale delle esigenze degli agricoltori».