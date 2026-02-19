Topolino a Li Punti. Quando la periferia si fa teatro tra zucchero filato e nostalgia

A dispetto dei salotti intellettuali che storcono il naso di fronte alla cultura di massa, c'è un'Italia vera, quella dei quartieri e delle piazze, che ha un disperato bisogno di ritrovarsi. E spesso, per farlo, usa gli strumenti più semplici e nazionalpopolari a disposizione. Domenica 22 febbraio, alle 17:30, Li Punti proverà a trasformare Piazza Camboni in una piccola filiale sarda di Disneyland, dimostrando che la periferia sassarese non è solo un dormitorio, ma uno spazio che rivendica la sua vitalità.

L'operazione, messa in piedi dal Comitato "Viva Li Punti" con il placet (e il contributo) del Comune di Sassari, è di quelle furbescamente intelligenti. Il pretesto è il Carnevale, il mezzo è un musical a cielo aperto. Il palinsesto pesca a piene mani dall'immaginario collettivo globale, portando sul palco un corpo di ballo, musica dal vivo e un maxi schermo per ripercorrere decenni di epopea Disney. Si va dai classici d'anteguerra come Biancaneve e i Sette Nani, passando per Il Re Leone, fino ai successi contemporanei come Frozen, Oceania e Coco. Per i più piccoli, la promessa è quella di stringere la mano ai figuranti di Stitch, Olaf o del caro vecchio Paperino.

Ma gli organizzatori, guidati dal direttore artistico Christian Luisi, sanno bene che a portare i bambini in piazza sono i genitori. E per evitare che mamme e papà passino il pomeriggio a guardare l'orologio, è scattata la proverbiale "operazione nostalgia": un doveroso tributo alle sigle di Cristina D'Avena, vera e propria colonna sonora di chi oggi naviga tra i trenta e i cinquant'anni. Un trucco vecchio come il mondo per tenere unita la platea intergenerazionale.

A contorno dello spettacolo, la liturgia classica delle feste di paese: stand per i panini, bibite e l'immancabile zucchero filato che appiccica le mani e fa la gioia dei dentisti. Quando l'ultimo acuto delle canzoni dei cartoni si spegnerà, la piazza cambierà pelle affidandosi ai dischi di Francy B Deejay.

È una cronaca spicciola, certo. Ma in un'epoca in cui ci si chiude in casa davanti agli schermi individuali, l'ostinazione di un comitato di quartiere che organizza un evento gratuito per tirare la gente fuori dal guscio ha un valore sociale che va oltre il mero intrattenimento. Una boccata d'ossigeno in maschera, prima di tornare alla routine del lunedì.