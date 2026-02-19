Cronaca Al via il Festival Sport ACT: 22 febbraio 2026 a Nuoro una giornata di sport, salute e partecipazione

Nuoro, 19 gennaio 2026. La Camera di Commercio di Nuoro promuove il Festival Sport ACT, un appuntamento dedicato allo sport come leva di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. L’iniziativa, in programma a Nuoro domenica 22 febbraio, rientra nel progetto europeo SPORT ACT, finanziato dal Programma Interreg Italia–Francia Marittimo 2021–2027, che valorizza lo sport come motore per la nascita e il rafforzamento di attività imprenditoriali, la creazione di nuove competenze e opportunità di lavoro, la promozione turistica e la rigenerazione economica e sociale dei territori coinvolti. SPORT ACT contribuisce alla costruzione di un’area transfrontaliera marittima Italia–Francia più competitiva e coesa, favorendo la collaborazione tra cittadini, associazioni, centri di ricerca e imprese per sviluppare ecosistemi sportivi innovativi e sostenibili. Il Festival si colloca in continuità con il Forum Sport ACT ospitato lo scorso 11 dicembre presso la Camera di Commercio di Nuoro (“Sport, salute e innovazione: a Nuoro il Forum Sport ACT traccia le linee per lo sviluppo del territorio”), e rappresenta un momento di restituzione e attivazione per la comunità: dalle riflessioni emerse si passa ad attività concrete e partecipate, aperte alla cittadinanza.



La Camera di Commercio di Nuoro è partner del progetto insieme ad ANCI Toscana (capofila), ANCI Liguria, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, UISP – Unione Italiana Sport per Tutti, Comune di Alghero, Chambre de Commerce et d’Industrie du Var e Communauté d’Agglomération Pays Ajaccien. «Con il Festival Sport ACT vogliamo portare sul territorio un messaggio semplice e concreto: lo sport è benessere, inclusione e anche opportunità di crescita – dichiara Agostino Cicalò, Presidente della Camera di Commercio di Nuoro –. Iniziative come questa rafforzano la comunità, valorizzano spazi e competenze locali e aiutano a costruire un modello di sviluppo che unisce salute, partecipazione e nuove prospettive economiche, anche per le imprese che innovano nei servizi legati allo sport e alla qualità della vita.» Il programma della giornata Ore 09:00 – 12:00 | Mini sessioni di basket, a cura di ASD Pallacanestro Nuoro Sirbones - Palestra Comunale CONI; Ore 10:00 – 12:00 | Camminata Metabolica, Trainer: Marcella Pisano - Piazza Vittorio Emanuele; Ore 12:00 | Il progetto SPORT ACT, a cura della Camera di Commercio di Nuoro - Palestra Comunale CONI; Ore 12:30 | Aperitivo di saluto - Palestra Comunale CONI. La partecipazione agli eventi è gratuita. È possibile iscriversi alla camminata metabolica inquadrando il QR code presente nella locandina o compilando il form al seguente LINK, disponibile sul sito della Camera di Commercio di Nuoro.