Unci AgroAlimentare, Scognamiglio: sostegno e fiducia a Nicola Caputo, ambasciatore made in Italy

“Conosciamo e apprezziamo qualità umane e politiche di Nicola Caputo, già
assessore regionale della Campania ed ex europarlamentare, avendo potuto
riscontrare sul campo competenza, impegno istituzionale, capacità di dialogo e
correttezza. Pensiamo abbia tutte le carte in regola per essere un autorevole
ambasciatore del made in Italy nel mondo”. Così Gennaro Scognamiglio, presidente
nazionale di Unci AgroAlimentare.
“Riteniamo opportuno ribadirlo – prosegue il dirigente dell’associazione dell’ambito
cooperativistico – ed esprimere piena fiducia nel lavoro che profonderà in veste di
Consigliere del ministro per l’export e l’internazionalizzazione della filiera
agroalimentare e per le politiche europee e internazionali di settore, incarico che di
recente gli è stato affidato alla Farnesina.
Da parte nostra, confermiamo piena
disponibilità al confronto, con spirito di collaborazione, per cercare di offrire un
contributo di idee e proposte volte alla crescita e alla valorizzazione delle imprese
italiane dell’agroalimentare e delle filiere produttive del comparto, che da sempre
costituiscono il fiore all’occhiello del Paese, garantendo uno standard di alta qualità,
e rappresentano un patrimonio di tradizione, sapere popolare e specificità dei nostri
territori e allo stesso tempo di intraprendenza e innovazione manageriale di
cooperative e aziende”.
L’Unci AgroAlimentare auspica che la meritata reputazione internazionale del cibo e
della cucina italiana, che ha ricevuto anche un importante riconoscimento da parte
dell’Unesco, possano consolidarsi e diventare un traino per le esportazioni e per la
crescita complessiva dell’economia del settore, con positive ricadute occupazionali,
rafforzando i rapporti con gli altri Paesi, puntando su una sempre più efficace
promozione dei prodotti tipici, investendo sulla internazionalizzazione delle imprese,
garantendo massima tutela alle filiere e parità di trattamento in termini di
regolamentazione sia in ambito europeo che ancor più sui mercati extracontinentali,
contrastando la concorrenza sleale e assicurando il rigoroso rispetto delle regole di
sicurezza alimentare, anche e soprattutto nell’interesse dei consumatori.