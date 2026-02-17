Valledoria, notte di vetri rotti: svaligia edicola e gioielleria. Preso con 3.500 euro di refurtiva

Valledoria – Due vetrine in frantumi, due negozi messi a soqquadro. Il risveglio dei commercianti di Valledoria, ieri mattina, è stato amaro. Ma la fuga del ladro è durata poco.

Nel mirino sono finite un'edicola e una gioielleria. Il metodo è quello brutale della "spaccata": vetri sfondati per entrare e arraffare tutto il possibile. I titolari, all'apertura, hanno trovato il disastro e chiamato il 112.

Le indagini I Carabinieri della locale Stazione e del Radiomobile non hanno perso tempo. Analizzata la scena del crimine, hanno stretto il cerchio attorno a un sospettato. Nel pomeriggio sono andati a bussare alla sua porta per una perquisizione.

Il bottino In casa c'era tutto. Contanti, monili in oro, orologi e persino biglietti "Gratta e Vinci". Un bottino dal valore commerciale di circa 3.500 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L'uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura di Sassari con l'accusa di furto aggravato.