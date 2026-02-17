Porto Torres, perseguitava l'anziana madre: viola i divieti, il figlio finisce dritto in cella

Porto Torres – Non doveva essere lì. Il giudice era stato chiaro: via da Porto Torres, lontano da quella casa e, soprattutto, lontano dalla madre anziana. Invece è tornato.

Sabato notte, una pattuglia dei Carabinieri lo ha intercettato mentre vagava per le strade della città. I militari non ci hanno messo molto a riconoscerlo. L'uomo aveva sulle spalle un ordine preciso del Tribunale: divieto di dimora nel comune e divieto di avvicinamento alla donna, vittima dei suoi maltrattamenti.

La recidiva Non era la prima volta. Nei giorni scorsi, gli uomini dell'Arma avevano già accertato la sua presenza nei pressi dell'abitazione dei genitori. Una sfida continua alle disposizioni della Procura di Sassari. Le indagini sono state rapide. I rapporti sono finiti sul tavolo del GIP, che non ha fatto sconti. Visto che le misure leggere non funzionavano, è scattata quella più pesante.

In carcere L'uomo è stato bloccato, caricato in auto e portato in caserma. Dopo le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte del carcere di Sassari. La legge parla chiaro: fino a sentenza definitiva è innocente. Ma per ora, a tutela dell'anziana donna, resterà dietro le sbarre.