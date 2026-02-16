Corona in ospedale, scatta il ricovero in cardiologia. Lui accusa: «Sono le macumbe di Signorini»

Il fisico regge, i nervi forse meno. Fabrizio Corona è finito di nuovo sotto i riflettori, ma stavolta la location è un reparto di cardiologia. L'ex re dei paparazzi è stato ricoverato venerdì pomeriggio dopo aver accusato un malore.

Le immagini non lasciano dubbi: Corona appare steso su un letto d'ospedale, collegato a monitor e sensori per un elettrocardiogramma. Non ci sono bollettini medici ufficiali, né dichiarazioni della famiglia o dei portavoce. Dagli schermi dei macchinari, però, si intuiscono valori arteriosi elevati. L'ipotesi più probabile è un picco di stress.

L'attacco dal letto Nemmeno la flebo ferma la polemica. Corona ha trovato la forza per lanciare l'ennesima stoccata al suo rivale del momento, Alfonso Signorini, con cui i rapporti sono tesi da tempo. «Sono qui per via delle macumbe di Alfonso Signorini», ha scritto l'imprenditore sui social. E ha aggiunto, con il solito tono di sfida: «Non mi state fermando, mi state ricreando».

Per ora restano gli accertamenti e la pressione alta. Il resto è show, come sempre.