Oristano blinda la Sartiglia: niente vetro, niente botti e cani antidroga tra la folla. Il Prefetto: «Sinergia totale»

La polvere e i cavalli sono pronti, ma prima della stella bisogna centrare l'obiettivo della sicurezza. A pochi giorni dal rullo dei tamburi, la Prefettura ha disegnato la mappa della Sartiglia 2026. Il Prefetto Salvatore Angieri ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per un esame clinico delle misure da adottare nei giorni clou: 15, 16 e 17 febbraio.

La prima notizia è burocratica, ma fondamentale per chi organizza: la Sartiglia schiva il cosiddetto "decreto Abodi". Il Sindaco e i rappresentanti dell’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) hanno illustrato l'iter autorizzativo del percorso. Essendo l'ASI un organismo riconosciuto dal CONI, la manifestazione segue un canale che esclude l'applicazione del decreto. I dettagli tecnici verranno limati giovedì prossimo, in attesa del collaudo finale della Commissione di Vigilanza previsto per sabato 14.

Sgombrato il campo dalle carte, si passa al controllo della strada. Il Comitato ha disposto il pugno duro contro lo spaccio e il disordine. Ci saranno servizi di controllo del territorio rinforzati, «anche con l’ausilio di unità cinofile», per prevenire crimini e presidiare i «luoghi di abituale ritrovo dei giovani».

La mappa della sicurezza ridisegna anche l'illuminazione urbana. Nell'area davanti al Tribunale verranno installate due torri faro per non lasciare zone d'ombra. Attenzione alta anche ai portici dei Palazzi SAIA: qui la vigilanza sarà incrementata con l'uso di Guardie Particolari Giurate, in collaborazione con il Comune.

Sul fronte sanitario, la piazza dietro il Tribunale ospiterà il Posto Medico Avanzato, mentre un'ambulanza stazionerà fissa davanti al Palazzo di Giustizia. Capitolo parcheggi: in via Carducci e via Mariano IV la sosta sarà vigilata dal personale della società di gestione. La ASL, dal canto suo, ha garantito controlli serrati sui rivenditori ambulanti di cibo e bevande.

Per i cittadini e i turisti, le regole di ingaggio sono chiare e restrittive. Il Sindaco firmerà le ordinanze per tutelare il decoro e la salute pubblica. Scatta il divieto di somministrazione di superalcolici e il bando assoluto per vetro e lattine. Nell’area della manifestazione «sarà consentito detenere esclusivamente bottiglie di plastica, senza tappo, contenenti acqua o bevande analcoliche».

Guerra aperta anche ai botti. Un'ordinanza specifica vieterà «l’accensione, esplosione e lancio di fuochi d’artificio, nonché lo sparo di petardi, mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici».

Al tavolo, affollatissimo, sedevano tutti: vertici delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Gremi, Cavalieri, Pro Loco e Consulle studentesche. Al termine, il Prefetto Angieri ha espresso «soddisfazione e apprezzamento per la sinergia istituzionale che ha consentito di pervenire a soluzioni condivise». La festa può cominciare, ma a regole certe.