Olimpiadi invernali, allarme norovirus nella Finlandia: isolate le giocatrici di hockey

Alcune giocatrici di hockey della Nazionale Finlandese sono state costrette a sospendere gli allenamenti a causa di una gastroenterite acuta. Gli accertamenti hanno confermato la positività al norovirus. Le compagne di stanza di quattro atlete sono state isolate per contenere il contagio.

Si tratta di «un agente patogeno altamente contagioso che si diffonde principalmente attraverso superfici contaminate o attraverso alimenti e liquidi». Il virus rappresenta «la principale causa di gastroenterite acuta» e, sebbene «in alcuni soggetti l'infezione sparisce in pochi giorni», le conseguenze «in alcuni casi posso essere parecchio debilitanti soprattutto per sportivi sottoposti a sforzi intensi e persone fragili».

La delegazione ha avviato i primi contatti con la Federazione Internazionale «per valutare le possibili eccezioni in caso di ulteriori infezioni».

Tuttavia, l'imprevisto non muta le ambizioni della squadra. Il Commissario Tecnico sottolinea che «l'obbiettivo della Nazionale Finlandese non cambia» e assicura che «la situazione è sotto controllo e monitorata dallo staff medico».