Alghero: Il Tar fischia il fuorigioco: respinto l'assalto dell'Alguer Rugby. «Nessun danno grave, un campo ce l'avete già»

I giudici amministrativi bocciano la richiesta di sospensiva contro l'Amatori e il Comune. La motivazione è una doccia fredda: «Ricorso carente, non avete chiesto di gestire l'impianto e giocate già a Fertilia». Le chiavi restano ai "padroni di casa"

ALGHERO – Alla fine, come spesso accade quando si porta lo sport davanti ai giudici, la partita finisce con un nulla di fatto per chi sperava di vincere a tavolino. Il "terzo tempo" giocato nelle aule del Tribunale Amministrativo Regionale si è concluso con un fischio che sa di liberazione per il Comune di Alghero e per l'Amatori Rugby: l'assalto legale dell'Alguer Rugby è stato respinto.

La vicenda è nota: la guerra fratricida tra la storica società che gestisce (e mantiene) l'impianto di Maria Pia da una vita, e la nuova realtà che ne contesta la legittimità. L'Alguer Rugby aveva trascinato tutti davanti al Tar chiedendo l'annullamento delle delibere con cui la Giunta Cacciotto, con sano pragmatismo, aveva affidato la custodia temporanea all'Amatori in attesa del bando vero e proprio. Volevano bloccare tutto subito, chiedendo misure cautelari urgenti.

La decisione dei giudici. Ieri la Seconda Sezione del Tar ha detto "no". L'istanza cautelare è stata respinta. E le motivazioni dei giudici amministrativi sono una lezione di realismo che smonta, pezzo per pezzo, la strategia delle carte bollate. In giuridichese si dice che manca il «periculum in mora», ovvero il rischio di un danno grave e irreparabile se non si interviene subito. In italiano corrente significa: non c'è nessuna emergenza, nessuno sta morendo per strada.

"Non volete gestire, volete solo entrare" Il Tribunale ha messo il dito nella piaga. L'Alguer Rugby ha impugnato l'affidamento all'Amatori, ma – notano i giudici – «non ha sinora richiesto di subentrare direttamente nella gestione dello stesso». È il paradosso della burocrazia usata come clava: si contesta che il campo sia stato dato a Tizio, ma non si è chiesto di darlo a Caio. Secondo il Tar, quello che l'Alguer vuole davvero non è la responsabilità (e l'onere) di gestire la baracca, ma solo un «maggiore accesso in termini quantitativi e qualitativi» al campo. Una pretesa legittima, forse, ma che non c'entra nulla con gli atti impugnati e che non giustifica il blocco di una macchina amministrativa.

Il fattore Fertilia C'è poi il passaggio che chiude la contesa, almeno per ora. L'Alguer Rugby lamentava un danno irreparabile? I giudici hanno aperto la cartina geografica e hanno risposto: falso. Nel dispositivo si legge chiaramente che non emerge alcun pericolo «se non altro perché la stessa ricorrente ha già a disposizione un altro campo da rugby nella vicina località di Fertilia, con il quale disputa regolarmente il campionato di serie C». Insomma, non siamo di fronte a una squadra di senzatetto sportivi costretti a giocare sull'asfalto. Un campo ce l'hanno. Che poi quel campo di Fertilia sia omologato o meno per tutte le categorie, è questione che i giudici lasciano sullo sfondo, ma tanto basta per dire che l'urgenza non esiste.

Palla al centro Il Comune tira un sospiro di sollievo: non dovrà revocare atti né pagare danni immediati (le spese legali, per ora, sono compensate). L'Amatori continua a custodire la cittadella del rugby, forte del fatto che, al momento, è l'unico soggetto che si è preso la briga di tenerla in piedi. Per l'Alguer Rugby resta la via del giudizio di merito, che richiederà tempi lunghi. Ma il messaggio arrivato da Cagliari è chiaro: le partite si vincono facendo meta, non intasando le cancellerie con ricorsi che, alla prova dei fatti, si rivelano spuntati. Sarebbe ora che tutti tornassero a occuparsi di mischie e touche, lasciando riposare gli avvocati.