Einstein Telescope, servono "ambasciatori" per Lula: bando per 6 posti. La scienza deve imparare a parlare col territorio





UnitelSardegna cerca divulgatori e addetti alla logistica per i nuovi sportelli di Nuoro e Lula. La sfida di Sos Enattos passa anche dalla capacità di spiegare il progetto ai cittadini. Domande entro il 26 gennaio.

CAGLIARI – Per portare in Sardegna l'Einstein Telescope, il gigantesco rilevatore di onde gravitazionali che vale miliardi e futuro, non servono solo fisici teorici e ingegneri minerari. Servono le parole. Serve qualcuno capace di spiegare a chi vive tra Nuoro e le campagne di Lula cosa diavolo succederà sotto i loro piedi e perché dovrebbero esserne felici.

Con questo spirito pragmatico, il Consorzio interuniversitario UnitelSardegna ha pubblicato oggi un avviso di selezione che profuma di concretezza: si cercano 6 figure professionali da mandare in prima linea sul fronte della divulgazione. Il bando non è un esercizio di stile, ma un tassello della strategia coordinata dalla Presidenza della Regione insieme agli atenei di Cagliari e Sassari e ai colossi della ricerca (INFN, INAF, INGV). L'obiettivo è aprire due sportelli territoriali informativi proprio a Nuoro e Lula, gestiti dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

I profili richiesti: 4 "voci" e 2 "braccia" Nel dettaglio, la selezione punta a individuare due categorie di lavoratori:

Quattro divulgatori scientifici: A loro toccherà il compito più delicato, quello della "mediazione territoriale". Dovranno supportare il dialogo con la comunità, lavorando a stretto contatto con i formatori universitari e i ricercatori. Non si tratta solo di fare lezione, ma di creare consenso e consapevolezza. Due addetti al supporto: Figure destinate al servizio d’ordine e all'organizzazione pratica, perché anche la scienza ha bisogno di logistica per funzionare.

Tempi stretti La burocrazia, questa volta, corre. Chi vuole candidarsi ha poco tempo: le domande devono arrivare a UnitelSardegna entro le ore 13 del 26 gennaio 2026. Il bando completo, con tutti i requisiti (titoli di studio, esperienze, ecc.), è scaricabile dal sito unitelsardegna.it o dalla sezione dedicata all'Einstein Telescope sul portale della Regione. La corsa a Sos Enattos continua, e ora cerca anche chi sappia raccontarla.



https://www.unitelsardegna.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/selezione-pubblica-1-2026