Dalla Campania alla Sardegna per depredare gli anziani: in trappola anche il secondo "finto maresciallo". Il cerchio si chiude ad Aversa

Dopo il fermo di Alghero a dicembre, i Carabinieri di Ghilarza incastrano il complice in "trasferta". Usavano auto a noleggio e copioni crudeli: "Sua figlia ha investito una donna incinta".

GHILARZA/AVERSA – I "pendolari del crimine" avevano scambiato la Sardegna per un bancomat a cielo aperto e gli anziani dei nostri paesi per vittime sacrificali. Ma il biglietto di ritorno, questa volta, li ha portati dritti in cella. Si è chiuso questa mattina il cerchio attorno alla banda del "finto carabiniere" che a dicembre aveva seminato il panico tra Nureci e Samugheo.

Dopo il primo arresto, scattato il 19 dicembre scorso ad Alghero, i militari della Compagnia di Ghilarza non hanno mollato la presa. Hanno analizzato telecamere, tracciato targhe e incrociato dati, arrivando fino ad Aversa, in provincia di Caserta. È lì, a casa sua, che è stato catturato il presunto secondo complice, un uomo che pensava di averla fatta franca dopo aver lasciato l'Isola.

Il copione della crudeltà La tecnica era quella, odiosa e collaudata, del terrore psicologico. Non usavano pistole, ma il telefono e l'autorità – usurpata – della divisa. A Nureci, il 15 dicembre, il piano era quasi perfetto. Hanno chiamato un'anziana signora spacciandosi per un Maresciallo dei Carabinieri. La storia inventata era di quelle che gelano il sangue: "Sua sorella ha avuto un incidente, ha investito una donna incinta. Serve pagare subito per evitarle la galera". La richiesta? Sedicimila euro in contanti. Solo il caso, o forse la provvidenza sotto forma di una pattuglia di Carabinieri (quelli veri) passata al momento giusto, ha mandato in fumo il colpo, costringendo i malviventi alla fuga a mani vuote.

Il colpo a Samugheo Meno fortunato l'anziano di Samugheo, colpito lo stesso giorno. Qui il copione è cambiato: il finto carabiniere al telefono ha parlato di una perquisizione imminente per una fantomatica rapina nel sassarese. "Per evitare guai giudiziari, consegni tutto quello che ha per un controllo". L'uomo, spaventato e confuso, ha consegnato a uno sconosciuto presentatosi alla porta monili in oro e contanti per un valore di 12.000 euro. Una vita di risparmi svanita in un attimo.

L'indagine: la tecnologia batte la furbizia A incastrare i due "trasfertisti" campani non sono state solo le testimonianze, ma la scia elettronica che si sono lasciati dietro. Gli investigatori di Ghilarza, coordinati dalla Procura di Oristano, hanno ricostruito il percorso dell'auto a noleggio utilizzata per i raid. Hanno mappato gli spostamenti in tutto il territorio sardo, dimostrando un'organizzazione meticolosa: studiavano le vittime, ne conoscevano le abitudini e colpivano quando sapevano che erano sole.

Oggi, su ordine del GIP del Tribunale di Oristano, anche il secondo uomo è finito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'accusa è di concorso in estorsione aggravata e tentata estorsione. Resta l'amarezza per un reato che colpisce la fragilità, e il monito perenne del Comando Provinciale: lo Stato non bussa alla porta per chiedere soldi o gioielli. Mai.

Come da prassi, va ricordato che per gli indagati vige la presunzione d'innocenza fino a sentenza definitiva.