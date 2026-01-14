Sassari, la ruggine si mangia il palazzo: crolla il solaio in via Rizzeddu. Quindici famiglie sfollate nella notte

Poteva essere una tragedia, è finita con lo sgombero. Cedono i ferri del vano scale in un edificio di sei piani: l'acqua ha lavorato in silenzio per anni. Nessun ferito, ma tutti fuori casa.

SASSARI – Poteva essere una strage, se qualcuno si fosse trovato a salire o scendere le scale in quel preciso istante. Invece, per fortuna, si conteranno solo i danni e i disagi. Ma la serata di ieri, martedì 13 gennaio, resterà impressa nella memoria delle quindici famiglie di un palazzo di sei piani in via Rizzeddu, costrette a fare le valigie in fretta e furia e ad abbandonare le proprie case.

Il fatto è accaduto in serata: un boato, poi il polverone. Il solaio del vano scale ha ceduto parzialmente, lasciando cadere calcinacci e detriti. Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno transennato l'area e avviato le verifiche statiche. La diagnosi, secondo i primi riscontri tecnici, è vecchia come l'edilizia stessa: infiltrazioni d'acqua. L'umidità, lavorando in silenzio e al buio, ha aggredito i ferri dell'armatura. La ruggine ha fatto il resto, gonfiando il metallo fino a far scoppiare il cemento che lo ricopriva.

Il bilancio sanitario è rassicurante: nessun ferito. Quello sociale, invece, è pesante. Per precauzione, e in attesa di capire l'effettiva tenuta della struttura, è stato disposto l'sgombero immediato. Le quindici famiglie dovranno passare la notte altrove, ospiti di parenti o strutture alternative, in attesa che i tecnici stabiliscano se e quando sarà sicuro rimettere piede in quel palazzo tradito dall'acqua.