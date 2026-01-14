Clima, il conto lo pagano i bambini: 900mila studenti a casa solo in Italia. Pichetto Fratin riceve l'UNICEF: "Serve un patto scritto"

Dati allarmanti sul tavolo del Ministro dell'Ambiente: nel mondo 242 milioni di alunni fermati da eventi estremi. Graziano: "Definire un Protocollo d'intesa per soluzioni a misura di adolescente".

ROMA – Mentre i grandi discutono di transizione energetica e massimi sistemi, i piccoli pagano il prezzo più alto, spesso in silenzio. Non è retorica terzomondista, ma statistica nuda e cruda. Nel solo 2024, in Italia, le piogge torrenziali e le inondazioni hanno interrotto le lezioni per oltre 900mila studenti. Nel mondo, il numero sale alla cifra vertiginosa di 242 milioni.

È con questi numeri, che sanno di emergenza sociale prima ancora che ambientale, che ieri, 13 gennaio 2026, una delegazione di UNICEF Italia ha varcato la soglia del Ministero dell'Ambiente per incontrare il Ministro Gilberto Pichetto Fratin. A guidare la rappresentanza c'era il Presidente Nicola Graziano, affiancato dal direttore generale Paolo Rozera e da Chiara Ricci (responsabile Sostenibilità). Il tema è chiaro: la crisi climatica è la principale minaccia ai diritti dell'infanzia. Scarsità d'acqua, insicurezza alimentare e scuole chiuse aggravano disuguaglianze già esistenti.

Dalle parole ai fatti: il Protocollo L'incontro non è stato solo una passerella istituzionale. L'UNICEF ha chiesto di formalizzare l'impegno. «Ringraziamo il Ministro per la sensibilità da sempre dimostrata nel promuovere il protagonismo dei più giovani nell’azione climatica – ha dichiarato il Presidente Nicola Graziano – Auspichiamo di poter approfondire e rafforzare la collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica su questi temi strategici, anche attraverso la definizione di un Protocollo di intesa che metta a sistema azioni congiunte per politiche e soluzioni climatiche a misura di bambini e adolescenti».

L'agenda dei ragazzi Se la politica ha i suoi tempi lenti, l'UNICEF prova ad accelerare con il pragmatismo. Sul tavolo c'è l'"Agenda 2022–2027 per l’infanzia e l’adolescenza" e una serie di iniziative che puntano a rendere i giovani non vittime, ma attori del cambiamento. Tra queste spiccano l'Hackathon per il Clima (per progettare soluzioni tecnologiche), la campagna "Cambiamo ARIA" sugli stili di vita e il concorso fotografico "Uno scatto per il clima", che usa le immagini per urlare l'urgenza di agire. L'obiettivo è trasformare l'ansia climatica delle nuove generazioni in proposta politica. Ora la palla passa al Ministero: servono firme e decreti, perché le scuole chiuse per alluvione non si riaprono con i comunicati stampa.