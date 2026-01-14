Olmedo, il "giallo" del fucile nel cespuglio: cacciatore abusivo tradito dalla paura. La licenza? Scaduta da tre anni

Blitz della Forestale a "Sa Mandracchina": l'uomo ha tentato di disfarsi dell'arma alla vista degli agenti come un bambino colto con le mani nella marmellata. Denunciato e disarmato.

OLMEDO – Ci sono cacciatori che rispettano le regole e ci sono quelli che pensano che le regole siano un fastidioso orpello burocratico. E poi ci sono quelli che, oltre a non rispettarle, peccano di ingenuità scenica. È quanto accaduto il 4 gennaio nelle campagne di Olmedo, in località "Sa Mandracchina", dove una normale attività di controllo si è trasformata in una commedia degli equivoci dal finale amaro per il protagonista.

Gli uomini della Stazione Forestale di Alghero erano in perlustrazione quando hanno notato una scena sospetta. Un cacciatore, alla vista delle divise, ha avuto un sussulto di panico: si è tuffato "repentinamente" dietro alcuni macchioni, per poi riapparire poco dopo con l'aria innocente di chi sta facendo una passeggiata bucolica. Unico dettaglio fuori posto: il fucile, che fino a un secondo prima imbracciava, era sparito.

I Forestali non ci hanno messo molto a risolvere l'enigma. È bastato guardare dentro il cespuglio "incriminato" per trovare l'arma, frettolosamente abbandonata nel tentativo di farla franca. Ma la vera sorpresa è arrivata al momento del controllo documenti. Si è scoperto il motivo di tanta agitazione: non si trattava di una dimenticanza momentanea, ma di una latitanza amministrativa cronica. Il porto d'arma dell'uomo era scaduto da oltre tre anni.

Tre anni di caccia abusiva, tre anni di tasse governative non pagate, tre anni finiti in un cespuglio di macchia mediterranea. Il personale forestale ha fatto scattare inevitabilmente la denuncia all'Autorità Giudiziaria e il sequestro immediato del fucile e delle munizioni. La magistratura ha già convalidato il provvedimento. L'episodio rientra nella vasta operazione di controllo del territorio contro il bracconaggio, ma serve anche da monito: nel bosco, come nella vita, le bugie (e i fucili nascosti) hanno le gambe corte.