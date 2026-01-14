Morire a 40 anni sotto cinquanta quintali. Tragedia alla fornace di Colleferro: il muletto si ribalta, per Erri non c'è scampo

L'incidente alle porte di Roma. Erri Tallone stava spostando un trasformatore quando il carico lo ha travolto. I Vigili del Fuoco hanno dovuto usare l'autogru per estrarre il corpo.

COLLEFERRO – A volte la morte ha un peso specifico calcolabile con precisione agghiacciante: cinquanta quintali. È questa la massa del trasformatore che ha schiacciato la vita di Erri Tallone, operaio di 40 anni, trasformando una normale giornata di lavoro in una tragedia istantanea.

Il teatro del dramma è una fornace di Colleferro, alle porte di Roma. La dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, racconta di un attimo fatale. Tallone era alla guida del muletto, intento a spostare il pesantissimo macchinario elettrico. Qualcosa è andato storto: un movimento brusco, un cedimento, un errore di calcolo. Il trasformatore si è rovesciato, travolgendo il mezzo e l'uomo che lo manovrava.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, la situazione era già disperata. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare con l'ausilio di un'autogru per riuscire a sollevare il blocco da 5 tonnellate e liberare l'operaio. Una volta estratto, per i sanitari del 118 non è rimasto altro che l'ingrato compito di constatare il decesso. Il corpo di Tallone non ha avuto scampo contro quella mole di metallo.

Sul luogo dell'incidente sono giunti immediatamente gli ispettori della Asl e le forze dell'ordine, che hanno ufficializzato l'apertura di un'inchiesta. Ora spetterà ai tecnici ricostruire l'esatta dinamica e stabilire se vi siano state negligenze nelle procedure di sicurezza o se si sia trattato di una tragica fatalità. Resta il fatto nudo e crudo: un uomo di 40 anni è uscito di casa per andare a lavorare e non vi farà ritorno.