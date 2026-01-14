Il Grande Fratello sale sui pescherecci: telecamere obbligatorie per tutti. Ma Roma frena: "Impossibile adeguarsi subito", scatta la tregua tecnica

Dal 10 gennaio l'Europa ha imposto il controllo video su ogni barca. Il Ministero, preso atto della realtà, concede un periodo di transizione per evitare che la flotta resti in banchina.

ROMA – Dal 10 gennaio, in teoria, ogni peschereccio italiano dovrebbe essersi trasformato in un sorvegliato speciale, con l'occhio elettronico puntato h24 sulle reti e sul ponte di comando. È scattato infatti l'obbligo formale, voluto dai regolamenti comunitari, di dotare tutte le unità di pesca – comprese quelle che finora l'avevano scampata – di un sistema di gestione video (il cosiddetto VMS, Video Management System).

L'obiettivo di Bruxelles è chiaro: sapere tutto di tutti. Dove sei, cosa peschi, quanto peschi. Un monitoraggio capillare per controllare lo sfruttamento delle risorse ittiche ovunque la flotta operi. L'Italia, ligia alla firma, ha recepito la norma attraverso il Sistema di Controllo Pesca (SCP), una sorta di "cervellone" nazionale incaricato di archiviare posizioni, rotte e rapporti di pesca su un'interfaccia grafica che non ammette segreti.

Tra il dire e il fare Tuttavia, tra la gazzetta ufficiale europea e la realtà salmastra dei nostri porti, c'è di mezzo il mare. E anche la tecnica. Installare questi apparati su migliaia di imbarcazioni non è come cambiare una lampadina. Serve tecnologia omologata, servono tecnici, serve tempo. Se si fosse applicata la norma alla lettera dal 10 gennaio, mezza marineria italiana sarebbe dovuta restare in banchina, impossibilitata a prendere il mare per mancanza del "bollino" video.

La tregua del Ministero Per evitare la paralisi e lo scontro sociale, il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare (MASAF) è intervenuto con il pragmatismo che la situazione imponeva. Una circolare ha disposto un "periodo di transizione". In sostanza: l'obbligo c'è, il principio non si tocca, ma si concede il tempo materiale per l'adeguamento tecnologico. Niente blocco delle attività, dunque, per chi non è ancora in regola per cause di forza maggiore. L'installazione avverrà progressivamente, di pari passo con la disponibilità delle dotazioni sul mercato.

L'iter tecnico Non basta, infatti, montare una videocamera qualsiasi. Il Ministero, insieme al Centro di Controllo Nazionale della Pesca del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, ha avviato un iter complesso: bisogna definire le specifiche tecniche, testare i prototipi, approvarli e poi distribuirli. Il Grande Fratello del mare arriverà, è inevitabile. Ma per ora, grazie al cielo e alla burocrazia che ogni tanto si inceppa a favore del cittadino, i pescatori hanno ottenuto una proroga per mettersi in regola senza dover smettere di lavorare.